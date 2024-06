Whale Cloud et Ant International concluent un partenariat stratégique pour développer des technologies de portefeuilles électroniques et de super applications

NANKIN, Chine, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Whale Cloud, une entreprise technologique de premier plan qui fournit des solutions logicielles et des services de télécommunications dans de multiples industries, a conclu aujourd'hui un partenariat stratégique avec Ant International pour le développement et l'expansion mondiale d'Alipay+ Wallet Tech, une suite complète de solutions de paiement, de portefeuille électronique et de super applications fournies par Ant International. Ce partenariat vise à aider davantage de clients à créer des portefeuilles électroniques et des super applications avec des fonctionnalités, une fiabilité et une stabilité de classe mondiale, et à offrir les avantages de l'inclusion financière à un public plus large dans le monde entier.

Yishi Chen (right), Executive Vice President of Whale Cloud International and Zhixian Li (left), Senior Director, Alipay+ Wallet Tech at Ant International, during the signing ceremony

En collaboration avec Ant International, Whale Cloud fournira aux clients diverses solutions technologiques de porte-monnaie électronique et de numérisation basées sur Alipay+ Wallet Tech, y compris une solution de portefeuille numérique avec des outils de promotion marketing, un système de gestion des risques et de lutte contre le blanchiment d'argent à la pointe de l'industrie, des technologies pour les services financiers, et une solution de super application pour développer un écosystème ouvert pour les services numériques.

En plus des offres de produits, Whale Cloud et Ant International coopéreront pour fournir des services à guichet unique, notamment l'hébergement des technologies et des opérations, le conseil en matière de planification des activités de paiement, le soutien à la croissance des entreprises et la gestion des opérations commerciales.

À l'avenir, Ant International continuera d'améliorer et de faire évoluer Alipay+ Wallet Tech, et contribuera avec ses meilleures pratiques opérationnelles et son écosystème mondial, tandis que Whale Cloud fournira sa vaste expérience du secteur, ses technologies, ses capacités de mise en œuvre et de localisation, ainsi que son expertise en matière de service client mondial.

« La synergie des connaissances, des capacités d'expansion et de l'innovation technologique accélérera l'inclusion financière à l'échelle mondiale, a déclaré Yishi CHEN, vice-président exécutif de Whale Cloud International. Ensemble, nous pouvons tirer parti de notre expertise locale et de notre approche axée sur le client pour répondre efficacement aux besoins de nos partenaires et de nos clients. »

« Nous sommes heureux de nous lancer dans ce partenariat stratégique avec Whale Cloud, a déclaré Zhixian LI, directeur principal d'Alipay+ Wallet Tech chez Ant International. En combinant notre expertise, nos ressources et notre portée sur le marché, nous sommes convaincus que cet effort commun profitera aux clients du monde entier, contribuera à accélérer leur transformation numérique grâce à des technologies avancées et permettra à leurs utilisateurs de bénéficier de services de paiement, financiers et de lifestyle de meilleure qualité et plus pratiques. »

À propos de Whale Cloud

Whale Cloud est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans la transformation numérique des fournisseurs de services de télécommunications et d'autres secteurs verticaux. Nous fournissons des solutions et des services essentiels dans les secteurs des télécommunications, des technologies financières et de l'E&G. Chez Whale Cloud, nous sommes passionnés par la création d'expériences fluides pour les clients et l'aide à la réalisation de leurs ambitions numériques.

À propos d'Ant International

Basé à Singapour, Ant International ouvre la voie à l'avenir du commerce mondial grâce à l'innovation numérique qui permet à chaque personne et à chaque entreprise de prospérer. En étroite collaboration avec nos partenaires, nous aidons les commerçants de toutes tailles du monde entier à réaliser leurs aspirations de croissance grâce à une gamme complète de solutions de paiement numérique et de services financiers axées sur la technologie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2426746/Photo.jpg