XCMG e Rio Tinto estabelecem nova parceria para o projeto de minério de ferro Simandou de nível mundial

CONAKRY, Guiné, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery (SHE: 000425, "XCMG"), líder mundial na fabricação de equipamentos de construção, assinou um histórico acordo-quadro de cooperação global com a Rio Tinto, a maior produtora de minério de ferro do mundo, em Conakry, capital da Guiné. Outra declaração de trabalho para o projeto de minério de ferro de Simandou, a maior reserva inexplorada de minério de ferro de alta qualidade do mundo, também foi assinada entre a XCMG e a Rio Tinto SimFer, uma joint venture formada pelo Governo da República da Guiné, a Rio Tinto e a Chalco Iron Ore Holdings, envolvendo o fornecimento de um amplo pacote de equipamentos básicos de mineração avaliados em mais de US$ 110 milhões, incluindo mais de 34 unidades de caminhões de mineração de 230 toneladas e mais de dezenas de grandes motoniveladoras de 350 e 550 cavalos de potência, equipamentos auxiliares e carregadeiras e escavadeiras de grande produção.

"Esse contrato representa um novo começo de cooperação amigável de alto nível entre a XCMG e a Rio Tinto e demonstra ainda mais nossa tecnologia de ponta e capacidade de inovação no campo de equipamentos pesados de mineração." Liu Jiansen, vice-presidente da XCMG Machinery, manifestou seu entusiasmo com a colaboração. "Ao longo dos anos, a XCMG e a Rio Tinto desenvolveram uma profunda amizade graças à cooperação. Ficamos honrados em fornecer pacotes completos de equipamentos de mineração de alta qualidade e em larga escala para o projeto Simandou, na África Ocidental. Agradecemos à Rio Tinto pela confiança depositada".

Nossa expectativa é de que o projeto de mineração no local, unindo forças para auxiliar na mineração do projeto Simandou, exerça um impacto positivo substancial nas comunidades locais, criando empregos e aprimorando as habilidades técnicas dos habitantes. As duas empresas pretendem investir em programas de treinamento vocacional que ajudarão no desenvolvimento da comunidade em torno da área de mineração.

A cordilheira de Simandou, que fica no sudeste da República da Guiné, abriga alguns dos minérios de ferro de mais alta qualidade do mundo, o que a torna altamente valiosa nos mercados internacionais de minério.

"Após um processo de licitação bastante concorrido, temos o prazer de assinar o contrato de HME com a internacionalmente renomada XCMG", disse Chris Aitchison, diretor administrativo da SimFer. "Esse contrato - com suas disposições rigorosas sobre desenvolvimento comunitário e treinamento técnico - reflete o compromisso de nossos parceiros de projeto com a maximização dos benefícios do projeto Simandou em termos de conteúdo local, priorização de empregos e capacitação local e investimento em habilidades vocacionais e técnicas."

"O projeto Simandou pode ser um importante catalisador do crescimento na Guiné, estimulando uma nova onda de investimentos, formando o tecido empresarial e apoiando o desenvolvimento em todo o país. Por meio da promoção do conteúdo local e do investimento nas comunidades locais - ambos inseridos nessa concessão de contrato - podemos liberar todo o potencial transformador do projeto", disse Aboubacar Koulibaly, Diretor da Rio Tinto Guinée.

