XCMG et Rio Tinto établissent un nouveau partenariat pour le projet d'exploitation du minerai de fer de classe mondiale de Simandou

XCMG et Rio Tinto SimFer signent un contrat de plus de 110 millions de dollars américains portant sur des dizaines de camions miniers et de niveleuses minières destinés à la plus grande réserve inexploitée de minerai de fer à haute teneur au monde.

CONAKRY, Guinée, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE : 000425, " XCMG "), premier fabricant mondial d'équipements de construction, a conclu un accord-cadre de coopération mondiale historique avec Rio Tinto, le plus grand producteur mondial de minerai de fer à Conakry, la capitale de la Guinée. Un autre cahier des charges pour le projet d'exploitation du minerai de fer de Simandou, la plus grande réserve inexploitée de minerai de fer à haute teneur au monde, a également été signé entre XCMG et Rio Tinto SimFer, une coentreprise entre le gouvernement de la République de Guinée, Rio Tinto et Chalco Iron Ore Holdings, prévoyant la fourniture d'un ensemble complet d'équipements miniers de base d'une valeur de plus de 110 millions de dollars américains, y compris plus de 34 unités de camions miniers de 230 tonnes et plus de dizaines de grandes niveleuses minières de 350 et 550 chevaux, d'équipements auxiliaires et de grandes chargeuses et excavatrices de production.

Value of Over US$110 Million Contract Signed between XCMG and Rio Tinto SimFer Covers Dozens of Mining Trucks and Mining Graders for the World’s Largest Untapped Reserve of High-grade Iron Ore.

" Ce contrat marque le début d'une coopération amicale de haut niveau entre XCMG et Rio Tinto et démontre une fois de plus notre technologie de pointe et nos capacités d'innovation dans le domaine de l'équipement minier lourd. " Liu Jiansen, vice-président de XCMG Machinery, a fait part de son enthousiasme quant à cette collaboration. " Au fil des ans, XCMG et Rio Tinto ont développé une profonde amitié par le biais de la coopération. Nous sommes honorés de fournir des ensembles complets d'équipements miniers de qualité supérieure pour le projet de Simandou en Afrique de l'Ouest. Nous remercions Rio Tinto pour sa confiance. "

Le cahier des charges du projet d'exploitation minière sur le site, l'union des forces pour aider à l'exploitation minière du projet de Simandou, devrait avoir des incidences positives substantielles sur les communautés locales en créant des emplois et en améliorant les compétences techniques des résidents. Les deux entreprises se sont engagées à investir dans des programmes de formation professionnelle qui contribueront au développement des communautés autour de la zone minière.

Située dans le sud-est de la République de Guinée, la chaîne de montagnes de Simandou abrite un des minerais de fer à plus haute teneur au monde, ce qui lui confère une grande importance sur les marchés internationaux des minéraux.

" À l'issue d'une procédure d'appel d'offres concurrentielle, nous sommes heureux d'attribuer le contrat HME à la société de renommée internationale XCMG ", a déclaré Chris Aitchison, directeur général de SimFer. " Ce contrat, qui comporte de solides dispositions en matière de développement et de formation technique des communautés locales, reflète l'engagement de nos partenaires à maximiser les avantages du projet de Simandou grâce au contenu local, à la priorité donnée à l'emploi et à l'amélioration des compétences au niveau local, ainsi qu'à l'investissement dans les compétences professionnelles et techniques. "

" Le projet de Simandou peut être un moteur essentiel de la croissance en Guinée, en catalysant une nouvelle vague d'investissements, en renforçant le tissu entrepreneurial du pays et en favorisant le développement dans l'ensemble du pays. Grâce à la promotion du contenu local et à l'investissement dans les communautés locales - deux éléments qui font partie intégrante de ce contrat - nous pouvons libérer tout le potentiel de transformation du projet ", a déclaré Aboubacar Koulibaly, responsable de Rio Tinto Guinée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486687/XCMG.jpg