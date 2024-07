XCMG Lança Novo Caminhão Basculante Movido a Hidrogênio, Expandindo a Frota de Energia Renovável

XUZHOU, China, 29 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG") tem o orgulho de apresentar um novo modelo de caminhão basculante movido a célula de combustível de hidrogênio, o EHSL552F, equipado com uma célula de combustível de hidrogênio de 120 kW e sistema de bateria de alta potência. Este lançamento marca um passo significativo na redução de emissões de gases de efeito estufa em 99,3 quilogramas por dia para projetos de transporte de grande escala, como operações de mineração.

XCMG Machinery Lança Novo Caminhão Basculante Movido a Hidrogênio, o EHSL552F, para Expandir sua Frota de Energia Renovável. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Para atender à demanda por capacidade operacional de longa distância, o mais recente veículo movido a hidrogênio da XCMG integra tecnologia avançada com recursos de desempenho robustos. O modelo EHSL552F inclui uma caixa de câmbio rápida de 6 velocidades e possui grande altura livre do chassi, permitindo que ele transite facilmente por encostas íngremes.

O design do veículo incorpora otimização topológica auxiliada por computador, juntamente com novos materiais e processos que reduzem o peso do veículo em 200 kg, sem comprometer a resistência estrutural ou a confiabilidade. Além disso, o EHSL552F foi projetado para obter uma redução nos custos de manutenção ao longo de sua vida útil de mais de 1,5 milhão de quilômetros.

Ao integrar algoritmos otimizados para suavidade e estabilidade no processo de design, a XCMG aprimorou tanto o conforto de condução quanto a estabilidade de manuseio do veículo. Isso facilita a adoção de modelos mais sustentáveis pelas empresas de logística.

A cabine atualizada apresenta aprimoramentos no interior para o conforto do motorista e um design exterior que impõe presença na estrada. A arquitetura elétrica do veículo foi reformulada para aprimorar os auxílios inteligentes à condução e a confiabilidade geral, garantindo a segurança através da conformidade com a regulamentação de colisão EU ECE R29.

Desde 2021, a XCMG pesquisa e fabrica equipamentos movidos a hidrogênio, culminando na criação do Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Energia de Hidrogênio de Xangai em abril de 2022. A empresa apresentou 16 modelos diferentes de equipamentos movidos a hidrogênio, abrangendo vários setores, incluindo tratores, caminhões basculantes e chassis de caminhões de lixo. Em junho de 2023, aconteceu a estreia global da carregadeira elétrica movida a hidrogênio desenvolvida em colaboração com uma mineradora local na China, iniciando sua operação oficial.

Recentemente, em colaboração com a REFIRE, seus recém-desenvolvidos caminhões pesados inteligentes com células de combustível 49T, movidos pelas células de combustível da série Mirror Star, de propriedade da REFIRE, iniciaram suas operações no noroeste da China, atendendo às necessidades de transporte ecológico dentro da produção local de eletricidade limpa a partir de projetos de carvão.

Em abril deste ano, um acordo histórico foi firmado entre a CHN Energy, a XCMG e a THIKO New Energy para desenvolver em conjunto o primeiro caminhão basculante de mineração do mundo movido a hidrogênio de 240 toneladas. Além de caminhões pesados, a XCMG também apresentou outros modelos, como unidades tratoras movidas a hidrogênio e veículos de construção urbana, diversificando ainda mais seu portfólio de energia renovável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2450578/XCMG_Launches_A_New_Hydrogen_Powered_Dump_Truck_EHSL552F_Expanding_Its.jpg

FONTE XCMG Machinery