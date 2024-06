XCMG lance un nouveau camion-benne alimenté à l'hydrogène, élargissant ainsi sa flotte de véhicules à énergie renouvelable

XUZHOU, Chine, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG") est fière de dévoiler un nouveau modèle de camion-benne à pile à hydrogène, le EHSL552F, équipé d'une pile à hydrogène de 120 kW et d'un système de batterie de grande puissance. Ce lancement marque une étape importante dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 99,3 kilogrammes par jour pour les projets de transport à grande échelle tels que les opérations minières.

Pour répondre à la demande de capacités opérationnelles sur de longues distances, le dernier véhicule à hydrogène de XCMG intègre une technologie avancée et des caractéristiques de performance robustes. Le modèle EHSL552F est équipé d'une boîte de vitesses rapide à 6 rapports et bénéficie d'une garde au sol importante, ce qui lui permet de franchir facilement les pentes raides.

La conception du véhicule intègre une optimisation topologique assistée par ordinateur, ainsi que de nouveaux matériaux et procédés qui permettent de réduire le poids du véhicule de 200 kg sans compromettre la résistance structurelle ou la fiabilité. En outre, l'EHSL552F est conçu pour réduire les coûts de maintenance pendant sa durée de vie de plus de 1,5 million de kilomètres.

En intégrant des algorithmes optimisés pour la souplesse et la stabilité dans le processus de conception, XCMG a amélioré à la fois le confort de conduite et la stabilité du véhicule. Il est donc plus facile pour les entreprises de logistique d'adopter des modèles plus durables.

L'habitacle modernisé présente à la fois des améliorations intérieures pour le confort du conducteur et un design extérieur qui impose sa présence sur la route. L'architecture électrique du véhicule a été revue pour améliorer les aides à la conduite intelligentes et la fiabilité générale, tout en garantissant la sécurité grâce à la conformité à la réglementation européenne ECE R29 sur les accidents.

Depuis 2021, XCMG mène des recherches et fabrique des équipements fonctionnant à l'hydrogène, qui ont abouti à la création de l'Institut de recherche sur la technologie de l'énergie hydrogène de Shanghai en avril 2022. L'entreprise a dévoilé 16 modèles différents d'équipements fonctionnant à l'hydrogène, couvrant divers secteurs, notamment les tracteurs, les camions à benne et les châssis de camions d'assainissement. En juin 2023, la chargeuse électrique à hydrogène développée en collaboration avec un mineur local en Chine a fait ses débuts dans le monde entier, marquant ainsi sa mise en service officielle.

Récemment, en collaboration avec REFIRE, leurs camions lourds intelligents à pile à combustible de 49 tonnes, alimentés par les piles à combustible propriétaires de REFIRE de la série Mirror Star, ont commencé à fonctionner dans le nord-ouest de la Chine, répondant aux besoins de transport écologique dans le cadre de projets locaux de production d'électricité verte à partir du charbon.

En avril dernier, un accord historique a été conclu entre CHN Energy, XCMG et THIKO New Energy pour développer conjointement le premier camion-benne minier de 240 tonnes fonctionnant à l'hydrogène au monde. Outre les poids lourds, XCMG a également introduit d'autres modèles, tels que des tracteurs à hydrogène et des véhicules de construction urbains, diversifiant ainsi son portefeuille d'énergies renouvelables.

