XUZHOU, China, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em um avanço significativo em direção ao desenvolvimento sustentável, a XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG") lança seu relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) inaugural. Este documento histórico destaca as conquistas da empresa em eletrificação e fabricação inteligente em sua cadeia de valor estratégica. Ao reforçar sua vantagem competitiva verde, a XCMG está liderando a transição da indústria para a sustentabilidade.

Fortalecendo a vantagem competitiva verde, promovendo a transição verde das indústrias

XCMG Machinery divulga relatório ESG inovador, representando um marco no desenvolvimento de negócios sustentáveis (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Em 2023, a XCMG alcançou uma redução de quase 15% na intensidade das emissões de carbono em comparação com 2020, ao mesmo tempo que reduziu os custos de energia em aproximadamente 30 milhões de RMB. A empresa divulgou emissões totais de gases de efeito estufa de 391.285,29 toneladas no ano – uma redução de 33.269,01 toneladas ou 7,84% em relação ao ano anterior – com o uso de novas energias representando 19,64% de seu consumo total de energia.

Explorando continuamente a vanguarda da produção e equipamentos inteligentes na indústria de máquinas de construção

Em um avanço significativo em direção à vanguarda da produção e equipamentos inteligentes na indústria de máquinas de construção, a XCMG foi nomeada entre as Fábricas de Demonstração de Fabricação Inteligente de 2023 pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China. Esse prêmio ressalta o compromisso da XCMG em explorar um modelo de fabricação inteligente que abrange design de produtos, fabricação, colaboração na cadeia de suprimentos, marketing e serviço pós-venda. Apenas em 2023, a XCMG investiu 501,87 milhões de CNY em P&D, garantindo 1.672 novas patentes e estabelecendo 40 novos padrões, ao mesmo tempo que acumulou um total de 1.229 direitos autorais de software.

Investindo nas pessoas para o crescimento sustentável dos negócios

Reconhecendo o talento como seu principal recurso, a XCMG Machinery investiu mais de 26 milhões de CNY em treinamento de pessoal global durante 2023, conduzindo mais de 10.067 sessões de treinamento para quase 400.000 participantes em vários domínios, incluindo gestão de tecnologia, marketing e fabricação. A empresa também realizou 964 inspeções de riscos de segurança, concluiu 12.320 ações corretivas e aprimorou sua operação de segurança e sistemas de gestão de produção, juntamente com treinamento em prevenção de doenças ocupacionais.

Além dos esforços de apoio interno, a XCMG continua a assumir responsabilidades pela melhoria das condições sociais. Desde 2016, ela tem enfrentado desafios climáticos extremos devido às secas prolongadas na Etiópia, construindo cisternas para famílias. Utilizando tecnologias de coleta de água subterrânea e em telhados, ela fornece água da chuva filtrada para consumo e uso agrícola durante as estações secas. Até ao final de 2023, 161 cisternas familiares e 20 sistemas de purificação escolares foram concluídos, aliviando significativamente os problemas locais de escassez de água durante os períodos de seca.

Visite https://www.xcmgglobal.com/upload/file/2024/05/14/b158bff9b82a42379a788c881df76e62.pdf para ler o relatório.

