XCMG Machinery stellt bahnbrechenden ESG-Bericht vor und setzt damit einen Meilenstein in der nachhaltigen Unternehmensentwicklung

XUZHOU, China, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- In einem bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltige Entwicklung veröffentlicht XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG") seinen ersten Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG). Dieses wegweisende Dokument hebt die Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Elektrifizierung und intelligente Fertigung innerhalb seiner strategischen Wertschöpfungskette hervor. Durch die Stärkung seines grünen Wettbewerbsvorteils nimmt XCMG eine Vorreiterrolle beim Übergang der Branche zur Nachhaltigkeit ein.

Stärkung des grünen Wettbewerbsvorteils, Förderung des grünen Wandels der Industrie

Im Jahr 2023 konnte XCMG die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu 2020 um fast 15 % senken und gleichzeitig die Energiekosten um etwa 30 Millionen RMB reduzieren. Das Unternehmen meldete für das Jahr Treibhausgasemissionen in Höhe von insgesamt 391.285,29 Tonnen – ein Rückgang um 33.269,01 Tonnen oder 7,84 % gegenüber dem Vorjahr – wobei 19,64 % des Gesamtenergieverbrauchs auf neue Energie entfielen.

Kontinuierliche Erkundung der Vorreiterrolle bei intelligenter Ausrüstung und Produktion in der Baumaschinenindustrie

In einem bedeutenden Schritt in Richtung der Vorreiterrolle bei intelligenten Ausrüstungen und der Produktion in der Baumaschinenindustrie wurde XCMG vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie in die Liste der Demonstrationsfabriken für intelligente Fertigung 2023 aufgenommen. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von XCMG bei der Erforschung eines intelligenten Fertigungsmodells, das Produktdesign, Fertigung, Zusammenarbeit in der Lieferkette, Marketing und After-Sales-Service umfasst. Allein im Jahr 2023 investierte XCMG 501,87 Millionen CNY in Forschung und Entwicklung, sicherte sich 1.672 neue Patente, setzte 40 neue Standards und erwarb insgesamt 1.229 Software-Copyrights.

Investitionen in Menschen für nachhaltiges Unternehmenswachstum

XCMG Machinery hat Talente als seine wichtigste Ressource erkannt und investierte im Jahr 2023 über 26 Millionen CNY in die globale Mitarbeiterschulung. Es führte mehr als 10.067 Schulungen für fast 400.000 Teilnehmer in verschiedenen Bereichen wie Technologiemanagement, Marketing und Fertigung durch. Darüber hinaus führte das Unternehmen 964 Sicherheitsinspektionen durch, schloss 12.320 Korrekturmaßnahmen ab und verbesserte neben Schulungen zur Prävention von Berufskrankheiten auch seine Sicherheits- und Produktionsmanagementsysteme.

Neben den internen Unterstützungsmaßnahmen übernimmt XCMG auch weiterhin Verantwortung für die Verbesserung der sozialen Bedingungen. Seit 2016 begegnet es den extremen Wetterherausforderungen aufgrund anhaltender Dürreperioden in Äthiopien mit dem Bau von Wasserkellern für Familien. Es nutzt Dach- und Grundwassersammeltechnologien zur Bereitstellung von gefiltertem Regenwasser für Trinkwasser und landwirtschaftliche Zwecke in Trockenzeiten. Bis Ende 2023 werden 161 Wasserkeller für Familien und 20 Kläranlagen für Schulen fertiggestellt sein, wodurch die lokale Wasserknappheit in Trockenperioden deutlich verringert wird.

Bitte besuchen Sie https://www.xcmgglobal.com/upload/file/2024/05/14/b158bff9b82a42379a788c881df76e62.pdf um den Bericht zu lesen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2416634/Photo.jpg