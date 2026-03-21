XGRIDS na NVIDIA GTC 2026: Conectando espaços do mundo real e IA física por meio do Real2Sim

SAN JOSE, Califórnia, 21 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Para que os robôs operem de forma confiável no mundo real, eles devem treinar em ambientes que os representem com precisão. Este é o principal desafio por trás do Real2Sim - e o foco da presença da XGRIDS no GTC 2026 (16 a 19 de março, San Jose).

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A solução de inteligência espacial da XGRIDS agora suporta o NVIDIA Omniverse NuRec para renderização baseada em OpenUSD e apareceu em vários locais: um discurso de inicialização em destaque, demonstrações de robótica dentro do ecossistema da NVIDIA e uma vitrine conjunta com a Amazon Web Services (AWS).

Real2Sim: do espaço físico ao treinamento em IA

Durante a apresentação da startup, o diretor da XGRIDS, Sunny Liao, fez uma pergunta central:

como você constrói ambientes de treinamento que realmente refletem as condições do mundo real?

A resposta da XGRIDS é um pipeline baseado em dados do mundo real. Ao combinar LiDAR e visão computacional para percepção espacial multimodal com reconstrução 3D de alta fidelidade, os ambientes físicos podem ser transformados em modelos de mundo utilizáveis para simulação.

Em comparação com a modelagem 3D manual, essa abordagem:

Reduz o custo de construção de ambientes de alta fidelidade

Permite atualizações contínuas à medida que os espaços reais evoluem

Mantém a simulação mais próxima da implantação no mundo real

Os desenvolvedores da GTC observaram que isso oferece um caminho mais prático para treinamento e validação em robótica.

Inteligência espacial para IA física

Além do estágio Inicial, as soluções da XGRIDS apareceram em várias áreas de exibição em toda a GTC.

Na sessão NVIDIA Robotics, a XGRIDS demonstrou sua solução para sistemas de IA incorporados. Ao implantar percepção espacial e modelagem em plataformas de robôs quadrúpedes, os robôs podem mapear e entender continuamente seus ambientes, usando estrutura espacial 3D completa para planejamento de caminhos, tomada de decisões comportamentais e execução de tarefas, em vez de depender apenas de sensores locais para evitar obstáculos imediatos.

Ele demonstrou como a inteligência espacial se integra aos sistemas de IA incorporados, permitindo que os robôs entendam ambientes 3D completos para planejamento de caminhos, tomada de decisões e execução de tarefas.

Na apresentação da AWS, a XGRIDS apresentou um fluxo de trabalho completo do Real2Sim - da captura à geração de modelos mundiais e ao treinamento de simulação.

Olhando para o futuro

O foco de longo prazo da XGRIDS permanece consistente: construir infraestrutura de inteligência espacial que converta ambientes do mundo real em modelos mundiais que os sistemas de IA possam entender, raciocinar e treinar.

A GTC 2026 representou um passo importante para integrar esse trabalho ao ecossistema da IA Física. À medida que os sistemas de IA incorporados passam de laboratórios para armazéns, cidades e canteiros de obras, a demanda por representações digitais precisas e escaláveis de ambientes só tende a crescer.

A XGRIDS está construindo a camada de captura para simulação que torna isso possível.

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FONTE XGRIDS