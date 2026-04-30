XGRIDS PortalCam torna-se o primeiro produto a vencer quatro Prêmios Product of the Year da NAB em um único ano

LAS VEGAS, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A empresa de inteligência espacial XGRIDS anunciou que sua câmera espacial, PortalCam, foi nomeada vencedora em quatro categorias no Prêmio Product of the Year do NAB Show 2026, anunciado em 22 de abril no Las Vegas Convention Center. A PortalCam recebeu honrarias em Câmeras, Gráficos/VFX/Switchers, Tecnologia Inteligente e Produção Remota/Ao Vivo, tornando-se o único produto nos oito anos de história do programa a vencer em quatro categorias em um único ano.

Apresentado pela National Association of Broadcasters (NAB), o NAB Show é amplamente reconhecido como um dos principais eventos mundiais de tecnologia para transmissão, cinema e mídia, reunindo inovadores globais e profissionais de produção.

O reconhecimento em quatro categorias de produção — captura, pós-produção, fluxos de trabalho baseados em IA e produção ao vivo — reflete o papel crescente das tecnologias de inteligência espacial em todo o fluxo de conteúdo.

A PortalCam combina LiDAR com uma matriz multicâmera para capturar ambientes do mundo real como modelos fotorrealistas e mensuráveis de 3D Gaussian Splatting (3DGS) em uma única passagem. Os dados capturados são processados no software LCC Studio da XGRIDS para produzir ambientes 3D navegáveis prontos para edição, visualização e implementação no Unreal Engine e Unity.

Ao permitir que locais do mundo real se tornem ativos digitais reutilizáveis, a PortalCam oferece suporte a fluxos de trabalho em pré-produção, produção e pós-produção. A busca de locações (location scouting) pode ser realizada uma única vez e reutilizada remotamente por equipes distribuídas, enquanto os fluxos de trabalho de produção virtual operam independentemente de locais físicos. As equipes de VFX podem trabalhar diretamente a partir de conjuntos de dados espaciais completos, em vez de filmagens 2D limitadas.

A PortalCam e o pipeline LCC já estão em uso na produção de filmes e transmissões. Na Coreia do Sul, a SBS integrou o sistema em seu AIXR Studio para dar suporte a fluxos de trabalho de transmissão ao vivo baseados em XR. Para o filme vencedor em Cannes, Resurrection, a tecnologia foi utilizada para busca de locações e planejamento de cenários virtuais, permitindo que a equipe tomasse decisões dentro de réplicas digitais de ambientes do mundo real. Na série Shrinking da Apple TV+, a PortalCam foi usada para pré-capturar ambientes de filmagem e projetá-los em painéis de LED, permitindo que os atores atuassem em cenários digitais fotorrealistas e reduzindo o trabalho de composição posterior.

"Vencer quatro prêmios em quatro categorias reflete uma transformação maior em andamento", disse Sunny Liao, diretora de Vendas Globais e Marketing da XGRIDS. "A captura espacial está evoluindo de uma ferramenta especializada para uma infraestrutura central sobre como o conteúdo digital é criado e usado em diversos setores."

Sobre a XGRIDS

A XGRIDS está construindo uma plataforma de inteligência espacial que conecta os mundos físico e digital, permitindo que ambientes físicos se tornem dados espaciais estruturados utilizáveis em produção, simulação e aplicações baseadas em IA.

CONTATO:

XGRIDS, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965189/nab_award.jpg

FONTE XGRIDS