XGRIDS en NVIDIA GTC 2026: uniendo los espacios del mundo real y la IA física a través de Real2Sim

SAN JOSÉ, California, 21 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Para que los robots operen de manera confiable en el mundo real, deben entrenarse en entornos que lo representen con precisión. Este es el desafío central detrás de Real2Sim, y el enfoque de la presencia de XGRIDS en el GTC 2026 (del 16 al 19 de marzo, San José).

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La solución de inteligencia espacial de XGRIDS ahora es compatible con NVIDIA Omniverse NuRec para la representación basada en OpenUSD, y apareció en múltiples lugares: un discurso promocional inicial destacado, demostraciones de robótica dentro del ecosistema de NVIDIA y una exhibición junto con Amazon Web Services (AWS).

Real2Sim: del espacio físico al entrenamiento de IA

Durante el discurso promocional inicial, el director de XGRIDS, Sunny Liao, planteó una pregunta central:

¿Cómo se construyen entornos de entrenamiento que realmente reflejen las condiciones del mundo real?

La respuesta de XGRIDS es un proceso basado en datos del mundo real. Al combinar LiDAR y visión por computadora para la percepción espacial multimodal con la reconstrucción 3D de alta fidelidad, los entornos físicos se pueden transformar en modelos del mundo utilizables para la simulación.

En comparación con el modelado 3D manual, este enfoque:

Reduce el costo de crear entornos de alta fidelidad

Permite actualizaciones continuas a medida que evolucionan los espacios reales

Mantiene la simulación más cerca de la implementación en el mundo real

Los desarrolladores de GTC señalaron que esto ofrece un camino más práctico para la capacitación y validación de la robótica.

Inteligencia espacial para la IA física

Más allá de la etapa de inicio, las soluciones de XGRIDS aparecieron en múltiples áreas de exhibición en GTC.

En la sesión de NVIDIA Robotics, XGRIDS demostró su solución para sistemas de IA incorporados. Al implementar la percepción espacial y el modelado en plataformas robóticas cuadrúpedas, los robots pueden mapear y comprender de forma continua sus entornos, al utilizar una estructura espacial 3D completa para planificar rutas, tomar decisiones de comportamiento y ejecutar tareas en lugar de depender únicamente de sensores locales para evitar obstáculos al instante.

Demostró cómo la inteligencia espacial se integra en los sistemas de IA incorporados, lo que permite a los robots comprender entornos 3D completos para planificar rutas, tomar decisiones y ejecutar tareas.

En la presentación de AWS, XGRIDS presentó un flujo de trabajo completo de Real2Sim, desde la captura hasta la generación de modelos mundiales y el entrenamiento de simulación.

Con la mirada en el futuro

El enfoque a largo plazo de XGRIDS sigue siendo consistente: construir una infraestructura de inteligencia espacial que convierta los entornos del mundo real en modelos del mundo que los sistemas de IA puedan comprender, razonar y entrenar.

GTC 2026 marcó un paso para llevar este trabajo al ecosistema de la IA física. A medida que los sistemas de IA incorporados pasen de los laboratorios a los almacenes, las ciudades y las obras de construcción, la demanda de representaciones digitales precisas y escalables de los entornos solo crecerá.

XGRIDS está construyendo la capa de captura a simulación que lo hace posible.

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https://www.xgrids.com

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FUENTE XGRIDS