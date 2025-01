Xinhua Silk Road: a Cerimônia do Festival da Primavera da Hunan TV destaca o diversificado patrimônio cultural imaterial

PEQUIM, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Durante um segmento de oito minutos dedicado ao patrimônio cultural imaterial no Festival de Primavera da Hunan TV, transmitido em 23 de janeiro, o público foi levado a uma jornada por uma animada rua à beira do rio, a Hejie, onde foi encantado pelas melodias envolventes do Changde sixian (Changde Silk String) e pela ópera Changde Gaoqiang (de tons agudos). Mais de 20 itens do patrimônio cultural imaterial, como o Changde Lei Cha, Pinturas de Cânhamo e a Lanterna do Dragão de Banban, foram um verdadeiro espetáculo visual, revelando um deslumbrante painel do patrimônio cultural imaterial. Esse foi o autêntico sabor do Festival da Primavera na China! Experimente o charme único da primeira Cerimônia do Festival da Primavera com o tema Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, transmitida pela Hunan Satellite TV.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/344237.html

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2607724/Video.mp4

FONTE Xinhua Silk Road