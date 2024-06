Xinhua Silk Road: Empresa de roupas esportivas no Sudeste Asiático. Quanzhou, na China, apresenta um traje neutro em carbono para a equipe da China nos próximos Jogos Olímpicos de Paris

PEQUIM, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A gigante chinesa de roupas esportivas Anta, também parceira oficial do Comitê Olímpico Chinês, revelou na terça-feira o traje que a delegação chinesa usará nas cerimônias de entrega de medalhas durante os próximos Jogos Olímpicos de Paris.

A imagem mostra o design do traje da equipe da China para as cerimônias de entrega de medalhas nos próximos Jogos Olímpicos de Paris.

Com sede na cidade de Quanzhou, província de Fujian no sudeste da China, a Anta é uma das principais empresas do setor de calçados e vestuário, como também uma demonstração dos esforços da cidade para promover a fabricação inteligente.

Integrando várias tecnologias ambientalmente sustentáveis, a produção da roupa recém-anunciada usa fibras recicladas para reduzir em mais de 50% a emissão de carbono, certificada por uma organização autorizada como equipamento olímpico neutro em carbono.

Com o renomado diretor chinês Zhang Yimou, que dirigiu os Jogos Olímpicos de 2008 e os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, trabalhando como consultor de design para o traje, o modelo incorpora elementos do dragão chinês e combina técnicas tradicionais, incluindo relevo, patchwork e bordado.

O estilo clássico chinês e a coloração apresentada pelo traje mostram não apenas a riqueza e a beleza da cultura chinesa, mas também refletem o espírito da nova geração de atletas chineses que querem se destacar.

