Xinhua Silk Road: Produtora chinesa de baijiu convoca reunião para aproveitar oportunidades em um mercado em transformação

PEQUIM, 23 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Quando mudanças drásticas redefiniram a demanda do mercado nos últimos dias de 2025, a produtora chinesa de baijiu Wuliangye convocou recentemente sua convenção anual para chegar a um consenso sobre como lidar com as mudanças no mercado de bebidas alcoólicas.

O evento, que foi a 29ª Convenção Anual Wuliangye 12•18, chamou a atenção do mundo todo, com uma multidão de profissionais reunida na cidade de Yibin, província de Sichuan, sudoeste da China, para entender o que mudou na produção chinesa de baijiu e para onde ela vai.

Os especialistas presentes destacaram as mudanças radicais e generalizadas nas estruturas de produtos, mercado e consumo da indústria do baijiu, afirmando que é imperativo que os produtores enfrentem os desafios.

Resumindo, o panorama da concorrência, a orientação para o valor e a lógica de mercado da produção de baijiu estão sendo reformulados, fazendo do presente um momento crítico para os produtores de bebidas alcoólicas tomarem a iniciativa de conquistar o futuro.

A nova oferta induzida pela demanda e a nova demanda induzida pela oferta revelam o que o setor de baijiu está passando atualmente, afirmou Zeng Congqin, presidente do Wuliangye Group, acrescentando que a empresa está bem preparada e confiante para enfrentar a reestruturação do setor.

A determinação da Wuliangye advém das suas vantagens profundamente enraizadas nos fundamentos do seu desenvolvimento, na qualidade dos seus produtos, na sua marca, no seu mercado, nas suas equipes e no seu capital, todos eles fatores que se espera que libertem mais potencial de desenvolvimento.

Durante anos, o produtor chinês de baijiu sempre considerou a qualidade premium dos produtos como sua principal prioridade, destinando 113.333,33 hectares de campos de grãos para a produção de bebidas alcoólicas e montando as oficinas 529 e 533, equipadas com tecnologia avançada, para um controle preciso da qualidade.

Essas iniciativas resultaram na conquista de vários prêmios de qualidade no país e no exterior, incluindo o Prêmio Global EFQM 2025, um dos três principais prêmios de qualidade do mundo, referência em qualidade organizacional.

Com a abertura de 474 lojas especializadas, lojas de experiências, lojas de coleções e restaurantes temáticos da Wuliangye em 2025, o produtor chinês de baijiu apresentou um aumento significativo no consumo de suas garrafas em eventos sociais.

Um de seus produtos com baixo teor alcoólico, voltado para o público jovem, gerou mais de 100 milhões de yuans em receita de vendas em apenas dois meses após chegar às prateleiras, e os cenários de consumo no exterior se enriqueceram com a abertura de restaurantes temáticos da Wuliangye em Singapura e no Japão.

Um gerente comercial de uma empresa da Malásia afirmou estar confiante no futuro da Wuliangye, dada a sua qualidade superior, status de marca e valor de mercado, e disposto a continuar a cooperação com a empresa na Malásia.

