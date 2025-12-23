Xinhua Silk Road: O chá chinês adota novas oportunidades compartilhadas pelo mundo

PEQUIM, 23 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O setor do chá da China está se convertendo de um pilar fundamental de combate à pobreza a um importante motor da revitalização rural, afirmou Li Chunsheng, presidente da Associação Chinesa de Economia Cooperativa de Abastecimento e Comercialização, no Congresso Global do Chá Verde 2025, realizado no condado de Wuyuan, província de Jiangxi, no leste da China.

A produção de chá da China agora ultrapassa 37 milhões de toneladas, o valor total ultrapassa 330 bilhões de yuans, o que contribui para o desenvolvimento econômico regional e aumentando a renda dos agricultores.

Li destacou que o chá se tornou uma das três principais bebidas do mundo, há mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo que têm o hábito de beber chá. A iniciativa da China de designar o dia 21 de maio como o Dia Internacional do Chá em 2019 destaca a liderança global do seu setor do chá.

Ao analisar o desenvolvimento do chá verde no Condado de Wuyuan, na província de Jiangxi, no leste da China, Li detalhou a transformação e a modernização do setor do chá no condado, ocorrida por meio do turismo integrado, desenvolvimento industrial e inovação cultural.

Wuyuan tem agora quase 210.000 mu (cerca de 14.000 hectares) de plantações de chá, cujos valores de produção industrial ultrapassam os 6 bilhões de yuans, o que torna o chá um setor fundamental para o aumento dos rendimentos locais. Li acredita que o setor será vital para estimular a prosperidade local e o crescimento econômico.

Organizado conjuntamente pelo Serviço de Informação Econômica da China, pela Sociedade de Ciência do Chá da China e pela Associação de Pesquisa e Promoção da Civilização Ecológica da Província de Jiangxi, o congresso reuniu especialistas e empresas de chá de todo o mundo.

FONTE Xinhua Silk Road