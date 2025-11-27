Xinhua Silk Road: Operadora de rede do leste da China contribui com caso de desenvolvimento ecológico para relatório divulgado durante evento paralelo no Pavilhão da China na COP30

PEQUIM, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Yantai Power Supply Company, localizada no leste da China, celebrou recentemente a inclusão de seu caso das redes ecológicas de Changdao em um relatório divulgado durante um evento paralelo no Pavilhão da China na 30ª Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

O relatório intitulado "Relatório de Práticas de Transformação Ecológicas das Empresas Chinesas 2025" foi apresentado ao público em Belém, Brasil, onde a COP30 foi realizada em meados de novembro.

Ao apresentar casos emblemáticos de 2024-2025, o relatório compartilha com o mundo as mais recentes experiências das empresas chinesas em proteção ecológica, novos tipos de sistemas de energia, transformação industrial, utilização eficiente de recursos e fortalecimento por meio da tecnologia digital.

O caso da empresa sobre suas redes ecológicas construídas na reserva natural nacional de Changdao, uma importante zona funcional ecológica na cidade de Yantai, na província de Shandong, no leste da China, foi incluído no relatório. Isso representa um caso de coexistência harmoniosa entre as redes elétricas e a natureza.

Além de integrar a construção de suas redes ecológicas ao planejamento da "ilha de carbono zero" de Changdao, em Yantai, a empresa estabeleceu mecanismos para proteger as rotas de migração das aves migratórias e os habitats da vida marinha na reserva natural.

Pela primeira vez no país, microrredes baseadas em tecnologia de distribuição em corrente contínua flexível, distribuídas em uma ampla área, foram interconectadas, superando gargalos como a interligação em larga escala de grupos de micro-redes, a otimização de controle multimodal e a integração refinada entre as redes e o meio ambiente.

Essas inovações tecnológicas, que estão na vanguarda das tecnologias comparáveis na China, oferecem novos modelos para a absorção da eletricidade ecológica gerada pelos dispositivos de energia limpa relacionados na reserva natural nacional de Changdao.

A empresa também tomou a iniciativa de estabelecer "contas de carbono" para os negócios da cadeia de suprimentos local. Por meio dos créditos de energia ecológica nessas contas, a empresa avalia os recursos de carbono desses negócios e monitora suas emissões para construir melhor uma comunidade de redes ecológicas fortalecida e de interesse compartilhado.

Localizada na cidade de Yantai, a operadora de rede é uma subsidiária da State Grid Shandong Electric Power Co., Ltd.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348499.html

FONTE Xinhua Silk Road