Xinhua Silk Road: O Distrito de Minhang, em Xangai, no leste da China, busca impulsionar o desenvolvimento de um setor de café diferenciado

PEQUIM, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Distrito de Minhang, na municipalidade de Xangai, no leste da China, tem se empenhado em construir um polo de café e ruas culturais que destacam tanto o estilo de Minhang quanto o de Xangai, reunindo cafeterias dentro do distrito e integrando a cultura do café e a vida cotidiana em um cenário inspirado no espaço em torno do tema "aeroespacial Minhang", entre outros.

Foi lançado o "Mercado de Café Fino de Minhang" no Festival Internacional de Cultura do Café de Xangai 2025, realizado em maio deste ano.

photo

Servindo como local de estreia do projeto "Primeira Xícara de Café ao Chegar em Xangai", o "mercado de café fino de Minhang" levou tanto a experiência do projeto quanto sua promoção ao local principal do festival, no North Bund, convidando os visitantes a desfrutarem de sua "primeira xícara de café ao chegar em Xangai", preparada manualmente por baristas campeões em uma zona interativa de "cabine de aeronave".

Enquanto isso, o distrito deu continuidade ao seu "programa de parceiros de café fino", oferecendo cartões de embarque personalizados para construtores da cidade, voluntários, autoridades comunitárias e outros grupos, convidando-os ao "mercado de café fino de Minhang" para desfrutar de café gratuito.

No mercado, diferentes cafeterias do Distrito de Minhang apresentaram café da floresta, café da cidade antiga e café do jardim, entre outros, gerando mais possibilidades para o consumo de café e para o estilo de vida ligado ao café com o modelo "café +", como "cerveja + café", "café especial + serviço comunitário + patrimônio cultural", "arte + café", etc.

Nesse evento, o Distrito de Minhang conectou os lados da produção e do consumo ao montar um estúdio de transmissão ao vivo no "mercado de café fino de Minhang" e realizar uma sessão de compartilhamento de grãos de café premiados, fortalecendo os intercâmbios entre os participantes do setor e promovendo a prosperidade do setor cafeeiro.

O distrito também uniu forças com as áreas comerciais centrais do Hongqiao International Central Business District e lançou uma série de eventos de maio a julho deste ano, incluindo promoção cultural e turística, um festival do amor jovem, uma competição de habilidades vocacionais em café e um concurso de fotografia, entre outros, oferecendo uma variedade de experiências imersivas de "café fino de Minhang".

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348459.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830764/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road