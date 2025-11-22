Xinhua Silk Road: A revitalização do Patrimônio Mundial estimula o mercado de turismo no Sudeste. da China, na histórica cidade de Quanzhou

PEQUIM, 21 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Lazare Eloundou Assomo, diretor do Centro do Patrimônio Mundial da UNESCO, liderou recentemente uma delegação em visita a Quanzhou, cidade portuária histórica na província de Fujian, no sudeste da China, fazendo com que a cidade, reconhecida como o "Empório do Mundo na China das dinastias Song-Yuan", voltasse a atrair a atenção global.

photo

Enquanto o reconhecimento global do Patrimônio Mundial vem trazendo nova vitalidade ao mercado de turismo receptivo de Quanzhou, a cidade, rica em recursos de Patrimônio Mundial, tem se empenhado nos últimos anos em otimizar continuamente seus serviços de turismo receptivo.

A implementação do programa de trânsito sem visto de 240 horas trouxe uma conveniência significativa para os turistas internacionais que visitam Quanzhou. As estatísticas mostram que Quanzhou recebeu cerca de 403.900 visitas de turistas internacionais no primeiro semestre de 2025, um aumento de 95,5% em relação ao ano anterior. A receita turística proveniente de visitantes internacionais alcançou 2,995 bilhões de yuans (cerca de US$ 421 milhões), um aumento de 83,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Por trás desses números está o importante papel das rotas turísticas distintas que Quanzhou desenvolveu ao aproveitar seus Patrimônios Mundiais como ativos culturais. Do milenar Templo Kaiyuan à arquitetura exótica da Mesquita Qingjing, cada patrimônio funciona como um "ímã cultural" para os visitantes internacionais.

Enquanto isso, o programa "Maritime Silk Road Quanzhou" de Promotores Internacionais de Turismo garantiu a inclusão da cidade entre os 100 principais destinos turísticos da Ásia, conforme listado pelo provedor de serviços de turismo online da China, Ctrip.com, elevando ainda mais a reputação e a influência de Quanzhou no mercado turístico global.

Quanzhou também tem se dedicado a ser pioneira na cooperação internacional para a conservação do Patrimônio Mundial. Intercâmbios e parcerias foram realizados com diversas cidades ao longo da Maritime Silk Road, tanto na proteção do patrimônio quanto no desenvolvimento do turismo cultural.

No futuro, a cidade planeja aprofundar a cooperação com a UNESCO. Ela promoverá sua experiência em conservação do patrimônio globalmente por meio das plataformas da ONU, ao mesmo tempo em que apresentará conceitos e estratégias internacionais avançadas para o desenvolvimento do turismo cultural em Quanzhou, com o objetivo de promover um desenvolvimento de maior qualidade no setor do turismo cultural.

Além disso, Quanzhou aproveitará seus Patrimônios Mundiais como propriedade intelectual para desenvolver iniciativas de comércio cultural transfronteiriço, permitindo que seus produtos de patrimônio cultural imaterial e bens criativos culturais ingressem no mercado global.

Durante a visita a Quanzhou, Assomo descreveu a cidade como um "patrimônio vivo" e elogiou bastante a estratégia adotada pela cidade em relação à conservação do patrimônio cultural. Ele também expressou sua expectativa de "promover a experiência da China na conservação do patrimônio".

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348413.html

