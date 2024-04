Xinhua Silk Road: Quanzhou, no sudeste da China, busca ganhos mútuos para proteção do patrimônio e turismo cultural

PEQUIM, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Nos últimos anos, a cidade de Quanzhou, na província de Fujian, no sudeste da China, tem fortalecido a proteção do patrimônio cultural, criando novos caminhos para a promoção do patrimônio cultural, impulsionando assim o crescimento do turismo cultural de forma notável e alcançando um cenário de ganho mútuo para a proteção do patrimônio cultural e o desenvolvimento do turismo cultural.

A foto mostra que os turistas estrangeiros estão experimentando o cocar florido de Xunpu, um patrimônio nacional intangível na vila de Xunpu. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

"Quando se candidatou à Lista do Patrimônio Mundial, Quanzhou fez grandes esforços para proteger e restaurar o patrimônio cultural, preservando muitos patrimônios culturais preciosos", disse Xiao Yuqin, funcionário do Escritório Provincial de Patrimônio Cultural de Fujian, acrescentando que a cidade fez ainda mais esforços para proteger o patrimônio cultural depois que foi incluída na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO como um local cultural.

Uma série de medidas foi implementada, incluindo a emissão de leis e regulamentos, a simplificação de instituições e o recrutamento de profissionais.

Embora os locais de patrimônio cultural em Quanzhou não sejam isolados, eles são vibrantes e realistas. A população local vive e interage com eles. Sabe-se que a maioria dos locais de patrimônio cultural em Quanzhou é gratuita para a população local e para os turistas.

O turismo de Quanzhou foi impulsionado depois que ela foi incluída na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Em 2023, Quanzhou recebeu cerca de 86,53 milhões de visitas de turistas, registrando um aumento anual de 53,9%, com a renda total do turismo ultrapassando 100 bilhões de yuans (cerca de 13,8 bilhões de dólares americanos), um aumento de 68,9% em relação ao ano anterior.

A cidade também é muito criativa em seu marketing turístico, tanto on-line quanto off-line. Ela estabeleceu o primeiro centro de comunicação em nível municipal da província, promovendo seu turismo em meios de comunicação e plataformas de mídia social e produzindo publicações interessantes que se tornaram virais entre os internautas chineses.

Além dos locais de patrimônio mundial, Quanzhou também abriga seis projetos de patrimônio cultural imaterial de classe mundial e 36 projetos de patrimônio cultural imaterial de nível nacional. A cidade combina locais de patrimônio mundial, projetos de patrimônio cultural imaterial com turismo, organizando eventos temáticos e lançando produtos turísticos relacionados, para atender às diversas necessidades dos turistas.

Para lidar com o aumento de turistas, a cidade também mobiliza recursos para fornecer mais facilidades para os turistas, incluindo hospedagem domiciliar, hotéis e restaurantes.

Quanzhou, com suas culturas únicas, elevará ainda mais o seu desenvolvimento coordenado da proteção do patrimônio cultural e do desenvolvimento do turismo cultural a um novo nível, após sua bem-sucedida inclusão na Lista do Patrimônio Mundial, tornando-se um modelo global na proteção do patrimônio cultural, disse Fu Qisheng, chefe do Escritório Provincial de Patrimônio Cultural de Fujian.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/339977.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2400017/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road