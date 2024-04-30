新華絲路：泉州追求遺產保護與文旅經濟雙贏

泉州實施了一系列措施，包括建章立規，為文化遺產保護利用提供法治保障，整合機構，為統籌全市文化遺產保護提供機制保障，建立專業隊伍，為文化遺產保護提供人才保障。

在泉州，世界遺產從來不是孤立的，而是鮮活的。百姓生活在遺產裡，遺產就在身邊。泉州大部分文化遺產點對當地民眾和遊客免費開放。

申遺成功後，泉州的旅遊業得到了極大的發展。2023年，泉州接待遊客近8,653萬人次，同比增長53.9%，旅遊總收入突破1,000億元（約138億美元），同比增長68.9%。

該市還建立起極具創意的線上線下旅遊營銷體系。泉州成立了全省首個地市級國際傳播中心，在媒體和社交媒體平台上大力宣傳其旅遊業，並製作了一些有趣的帖子，在中國網民中走紅，成為「爆款」。

除了世界遺產，泉州還擁有6項世界級非物質文化遺產項目和36項國家級非物質文化遺產項目。泉州市將世界遺產、非物質文化遺產項目與旅遊相結合，舉辦特色活動，推出相關旅遊產品，滿足遊客多樣化需求。

為應對遊客激增，該市還調動資源，加快補齊中心城區旅遊公共配套短板，為遊客提供了更多設施，包括民宿、酒店和餐館等。

福建省文物局局長傅柒生表示，泉州擁有獨特的文化，申遺成功後，泉州文化遺產保護傳承和文旅經濟協調發展，提升到一個嶄新高度，建設世界遺產保護利用典範城市。

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SOURCE 新華絲路