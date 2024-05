Xinhua Silk Road : Quatre décennies plus tard, la ville de Lianyungang, dans l'est de la Chine, fait un bond en avant dans le cadre d'une ouverture de haut niveau

PÉKIN, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- Du 26 au 30 avril, une interview a été organisée dans la ville de Lianyungang, dans la province de Jiangsu (Chine orientale), afin d'en savoir plus sur le développement considérable de la ville au cours des 40 dernières années, grâce à la réforme et à l'ouverture de la Chine.

Photo provided by Lianyungang

Depuis qu'elle est devenue l'une des premières villes côtières à progresser vers son ouverture en 1984, Lianyungang a fait des progrès gigantesques, passant d'une ville agricole traditionnelle à une ville industrielle côtière, à un centre national de transport global et à une ville belle et civilisée.

Au cours des 40 dernières années, le PIB régional de Lianyungang est passé de 2,36 milliards de yuans en 1984 à 436,36 milliards de yuans aujourd'hui, soit une multiplication par 185.

Au cours de la même période, le revenu des résidents urbains et ruraux de la ville est passé de 604 yuans et 462 yuans à 43 769 yuans et 24 411 yuans respectivement. En 2023, le revenu disponible par habitant de tous les résidents de Lianyungang a atteint 35 983 yuans.

La ville a amélioré et modernisé sa structure industrielle, marquant la transition de l'agriculture traditionnelle vers l'industrie portuaire et les industries de haute technologie.

Au cours des quatre dernières décennies, le débit de marchandises à Lianyungang est passé de 9 millions de tonnes à 320 millions de tonnes. Les trains de marchandises Chine-Europe et Chine-Asie centrale au départ de la ville ont effectué 16 000 voyages, ce qui en fait la première ligne de la province.

Les zones de libre-échange et les zones franches globales de la ville se sont développées rapidement, le taux de croissance annuel moyen des importations et des exportations des zones franches globales dépassant 40 %. La ville est devenue l'un des portails les plus pratiques pour les pays d'Asie centrale et les régions centrales et occidentales de la Chine, traitant plus de 80 % du fret de transit du Kazakhstan vers la Chine.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/339992.html