XREX Singapore recebe licença de instituição de pagamento principal do MAS

SINGAPURA, 12 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A XREX Singapore, uma instituição financeira habilitada para blockchain especializada em pagamentos internacionais em mercados emergentes, anunciou hoje que obteve a Licença de Instituição de Pagamento Principal (MPI) da Autoridade Monetária de Singapura (MAS), o banco central e regulador financeiro do país. Isso ocorre depois que a empresa recebeu sua aprovação inicial da MAS em novembro do ano passado.

Comentando sobre o compromisso da XREX com a MAS, o CEO da XREX Cingapura, Christopher Chye, disse: "Nossos compromissos com a MAS têm nos mostrado repetidamente por que eles são reverenciados internacionalmente como um banco central e regulador financeiro líder. Com essa licença em mãos, a XREX Cingapura se esforçará para levar as moedas de pagamento digital habilitadas para blockchain à onipresença."

XREX Singapore facilita pagamentos transfronteiriços sem atritos para transações de importação e exportação, especialmente para pequenas e médias empresas (PMEs) em mercados emergentes. Essa ênfase estratégica está alinhada com a missão da XREX de promover a inclusão financeira em mercados emergentes.

"A licença MPI é um testemunho do nosso compromisso inabalável com os mais altos padrões de conformidade regulatória. Estamos ansiosos para trabalhar com um dos principais reguladores mundiais para tornar as finanças blockchain seguras e acessíveis ao público em geral", disse o cofundador da XRX e CEO do Grupo, Wayne Huang.

A XREX Singapore lançará o XREX Pay, uma plataforma que oferece recursos de pagamento B2B transfronteiriços para empresas, bem como soluções de remessas, como ajudar trabalhadores migrantes a enviar dinheiro para casa. O XREX Pay oferecerá suporte aos trilhos de pagamento em dólar de Singapura (SGD) e dólar americano (USD) e stablecoins como USDT e USDC, tudo enquanto demonstra uma implementação robusta e prática da regra de viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF).

A licença da XREX Singapore abrange um total de seis serviços de pagamento, a saber:

i) Serviço de emissão de contas;

ii) Serviço de transferência nacional de dinheiro;

iii) Serviço de transferência internacional de dinheiro;

iv) Serviço de aquisição de comerciantes;

v) Serviço de emissão de dinheiro eletrônico; e

vi) Serviço de token de pagamento digital.

"A XREX foi aprovada para seis dos sete serviços de pagamento sob o regime de licenciamento MPI. Com a XREX Singapore como sede do grupo na Ásia-Pacífico, a XREX espera expandir sua parceria com grandes bancos, instituições de cartão de crédito e instituições de pagamento para construir sistemas financeiros de próxima geração que integrem finanças tradicionais e de blockchain", disse o cofundador da XREX e diretor de receita do Grupo, Winston Hsiao.

A XREX Singapore é uma instituição financeira regulamentada pelo MAS que utiliza a tecnologia blockchain para tornar pagamentos internacionais mais rápidos, mais baratos e mais seguros para empresas em todo o mundo. Sua característica exclusiva de pagamento de garantia, BitCheck, capacita as empresas a alternar flexivelmente entre moedas digitais, stablecoins ou moedas tradicionais, conduzindo seus negócios para a nova era do dinheiro digital. A XREX Singapore também é especializada em colaborar com empresas de mercados emergentes para ajudar a resolver seus problemas de acesso à liquidez em dólares americanos.

O XREX Group é uma instituição financeira habilitada para blockchain que trabalha com bancos, reguladores e usuários para redefinir o setor bancário em conjunto. Fornece serviços bancários de nível empresarial para pequenas e médias empresas (SMBs) em mercados emergentes ou que lidam com eles, e serviços financeiros fáceis de usar para pessoas físicas em todas as partes do mundo.

Fundada em 2018 e operando globalmente sob várias licenças, a XREX oferece um conjunto completo de serviços, como custódia de ativos digitais, carteira, pagamento transfronteiriço, conversão fiat-cripto, câmbio de criptomoedas, gerenciamento de ativos e rampas de entrada e saída de moeda fiduciária.

Compartilhando a responsabilidade social da inclusão financeira, a XREX aproveita as tecnologias de blockchain para promover a participação, o acesso e a educação financeira.

