XREX Singapore krijgt Major Payment Institution-vergunning van MAS

SINGAPORE, 13 mei 2024 /PRNewswire/ -- XREX Singapore, een door blockchain ondersteunde financiële instelling gespecialiseerd in buitenlandse betalingen in opkomende markten, kondigde vandaag aan dat het de Major Payment Institution (MPI)-vergunning heeft verkregen van de Monetary Authority of Singapore (MAS), de centrale bank en financiële toezichthouder van het land. Dit volgt op de principiële goedkeuring van de MAS die de entiteit in november vorig jaar ontving.

In een reactie op de samenwerking van XREX met de MAS, zei Christopher Chye, Chief Executive Officer (CEO) van XREX Singapore: "Onze samenwerking met de MAS heeft ons herhaaldelijk laten zien waarom zij internationaal worden gerespecteerd als een toonaangevende centrale bank en financiële toezichthouder. Met deze licentie in de hand zal XREX Singapore zich inspannen om blockchain-ondersteunde digitale betaalmiddelen algemeen beschikbaar te stellen."

XREX Singapore faciliteert wrijvingsloze grensoverschrijdende betalingen voor import- en exporttransacties, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in opkomende markten. Deze strategische focus sluit aan bij de missie van XREX om financiële inclusie in opkomende markten te bevorderen.

"De MPI-licentie is een bewijs van onze niet aflatende toewijding aan de hoogste normen voor naleving van de regelgeving. We kijken ernaar uit om samen te werken met een van 's werelds toonaangevende regelgevende instanties om blockchain-financiering veilig en toegankelijk te maken voor het grote publiek," verklaarde Wayne Huang, medeoprichter en Group CEO van XREX.

XREX Singapore introduceert XREX Pay, een platform dat grensoverschrijdende B2B-betalingsfuncties biedt voor bedrijven, evenals oplossingen voor geldoverboekingen. Dit helpt bijvoorbeeld arbeidsmigranten om geld naar huis te sturen. XREX Pay zal betaalrails in Singapore Dollar (SGD) en U.S. Dollar (USD) en stablecoins zoals USDT en USDC ondersteunen. Dit alles terwijl een robuuste en praktische implementatie van de Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule wordt getoond.

De licentie van XREX Singapore omvat in totaal zes betaaldiensten, namelijk:

i) Dienst voor rekeninguitgifte;

ii) Dienst voor binnenlandse geldoverboekingen;

iii) Dienst voor grensoverschrijdende geldoverboekingen;

iv) Acquisitiedienst voor handelaren;

v) Dienst voor de uitgifte van elektronisch geld; en

vi) Dienst voor digitale betalingstokens.

"XREX is goedgekeurd voor zes van de zeven betaaldiensten onder het MPI-licentiestelsel. Met XREX Singapore als het Aziatisch-Pacific hoofdkantoor van de groep, kijkt XREX ernaar uit om haar samenwerking met grote banken, creditcardinstellingen en betalingsinstellingen uit te breiden en financiële systemen van de volgende generatie te bouwen die traditionele en blockchain-financiering integreren," aldus Winston Hsiao, medeoprichter en Group Chief Revenue Officer van XREX .

Over XREX

XREX Singapore is een door MAS gereguleerde financiële instelling die gebruikmaakt van blockchain-technologie om buitenlandse betalingen sneller, goedkoper en veiliger te maken voor bedrijven over de hele wereld. Met de eigen escrow-betalingsfunctie, BitCheck, kunnen bedrijven flexibel schakelen tussen digitale valuta, stablecoins of traditionele valuta, waardoor ze met hun bedrijfsvoering het nieuwe tijdperk van digitaal geld betreden. XREX Singapore is ook gespecialiseerd in het samenwerken met bedrijven uit opkomende markten om hun problemen met toegang tot liquiditeit van de Amerikaanse dollar op te lossen.

XREX Group is een door blockchain ondersteunde financiële instelling die samenwerkt met banken, toezichthouders en gebruikers om samen het bankieren opnieuw te definiëren. Het biedt bankdiensten op ondernemingsniveau aan kleine tot middelgrote ondernemingen (MKB) in of die te maken hebben met opkomende markten, en beginnersvriendelijke financiële diensten aan particulieren over de hele wereld.

XREX is opgericht in 2018 en opereert wereldwijd onder meerdere licenties, met een aanbod van een volledig dienstenpakket, zoals bewaring van digitale activa, portemonnees, grensoverschrijdende betalingen, omwisseling van fiat- en cryptocurrency's, cryptocurrency-uitwisseling, vermogensbeheer en on-off ramps voor fiatvaluta.

XREX deelt de sociale verantwoordelijkheid van financiële inclusie en maakt gebruik van blockchaintechnologieën om financiële deelname, inclusie en voorlichting te bevorderen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2404201/news_EN.jpg