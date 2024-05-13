XREX 新加坡獲大型支付機構正式執照 創全台虛擬資產業者第一

瞄準新興市場的中小型企業，XREX 新加坡子公司為進出口商提供便捷的跨境支付服務。這很符合 XREX 願景：促進發展中國家的普惠金融。

XREX 集團共同創辦人暨集團執行長 黃耀文 表示：「取得正式執照驗證了我們堅守全球最高合規標準的決心。我們期待與全球指標性的監管機構合作，讓區塊鏈金融變得更加安全並可讓普羅大眾受惠。」

XREX 新加坡子公司即將推出全新的跨境支付平台 XREX Pay，提供企業級（B2B）跨境支付功能，同時也支援匯款服務，例如：協助移工跨境匯款。XREX Pay 將提供新加坡幣（SGD）和美元的支付與匯款服務，並支援 USDT 和 USDC 等穩定幣，這些都將在符合防制洗錢金融行動工作組織（FATF）制定的國際轉帳規則（Travel Rule）下運行。

XREX 新加坡子公司獲 MPI 執照，可提供以下 6 項支付服務：

帳戶發行服務（Account issuance service） 境內匯款服務（Domestic money transfer service） 跨境匯款服務（Cross-border money transfer service） 商戶收單服務（Merchant acquisition service） 電子貨幣發行服務（E-money issuance service） 數位支付代幣服務（Digital payment token service）

XREX 共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗表示：「MPI 執照許可的金融業務範圍共 7 項，XREX 新加坡獲批 7 項中的 6 項。XREX 新加坡會是 XREX 集團的亞太總部，我們將拓展與大型銀行、發卡機構和支付業者的合作，一同打造結合傳統金融與區塊鏈金融的新一代支付系統。」

關於 XREX

XREX 新加坡子公司 是一家受新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）監管的金融機構，運用區塊鏈技術提供更便宜、更安全也更快速的全球跨境支付服務。XREX 獨有的履約保證支付工具 BitCheck，讓企業可以享受法幣、穩定幣和加密貨幣的靈活運用與轉換，在數位貨幣開展的新時代中擴大其事業版圖。XREX 新加坡子公司也專注於服務新興市場的中小企業，協助他們解決美元流動性稀缺的問題。

做為 XREX 集團 的子公司，XREX 新加坡已向美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊為貨幣服務業服務商 (Money Service Business, MSB)。

XREX 集團 是一家應區塊鏈技術而生的國際金融機構，與銀行、政府及用戶密切合作，共同改寫金融定義。我們提供企業級的服務，幫助位處發展中國家或與發展中國家有生意往來的中小型企業處理跨境金融服務，同時也為全球加密貨幣新手提供最友善的初始入口。

創立於 2018 年並已取得多國執照在全球營運， XREX 集團提供一站式的服務，包括：數位資產託管、錢包、跨境支付、法幣與加密貨幣轉換、加密貨幣交易所、多元化資產投資、法幣出入金服務等等。

XREX 集團將普惠金融視為社會責任並希望為此盡一份心力，持續運用區塊鏈技術推進金融參與權、金融使用權與金融教育權。

SOURCE XREX Inc.