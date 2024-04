Yili Innovation Center Europe inicia atualizações completas

WAGENINGEN, Países Baixos, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em 18 de abril, horário local dos Países Baixos, por ocasião do 10º aniversário da criação do Yili Innovation Centre Europe (YICE), uma cerimônia com o tema "Connect Globally to Drive Innovation" foi realizado na Universidade de Wageningen para comemorar as atualizações no YICE e o estabelecimento do YMINI (Yili Maternal & Infant Nutrition Institute, YMINI) Global.

Quase 130 convidados participaram do evento, incluindo Laurence Rycken, Diretor Geral da Federação Internacional de Laticínios (IDF); Hartmut Michel, ganhador do Prêmio Nobel de Química e membro da Academia Alemã de Ciências, bem como representantes da Wageningen University & Research, da China Dairy Industry Association (CDIA), do International Life Sciences Institute, do Springer Nature Group, da Royal Society da Nova Zelândia, a Embaixada da China nos Países Baixos, a Universidade de Cambridge e a Universidade Massey da Nova Zelândia.

Como parceiro vital da YICE, o Presidente do Conselho Executivo da Universidade de Wageningen, Sjoukje Heimovaara declarou: "Yili é um dos parceiros mais respeitados no ecossistema de Wageningen, que contribui para projetos e iniciativas relacionadas à inovação e cooperação."

Na cerimônia, Liu Chunxi, Presidente Executivo do Grupo Yili, apresentou como o Grupo colaborou com parceiros dos segmentos 'upstream' e 'downstream' nas cadeias de fornecimento industriais internacionais durante anos para buscar inovação.

No local, a YICE divulgou dez grandes conquistas de inovação, abrangendo áreas como pesquisa sobre leite materno, desenvolvimento de probióticos, inovação em queijos, redução de açúcar, segurança alimentar, bem como desenvolvimento e aplicação de produtos de tecnologia de IA. Também lançou luz sobre futuras direções de investigação, que vão desde a investigação tecnológica disruptiva, o desenvolvimento de ingredientes funcionais e o desenvolvimento de alimentos para fins médicos especiais, até a aplicação de tecnologias digitais de IA. Enquanto isto, foi tomada a decisão de lançar o YMINI Global e lançar a Publicação da Ciência de Leite Materno em cooperação com a Nature, uma revista de autoridade internacional.

Quanto às conquistas do YICE, Isabelle Guelinckx, Diretora Executiva do International Life Sciences Institute, disse: "As futuras direções de inovação da Yili estão alinhadas com o que o negócio precisa e também com o que o mercado e os consumidores estão pedindo. Estou na expectativa de continuar esta cooperação com a Yili com seu espírito aberto para colaboração com colegas, acadêmicos e seu impulso para a inovação."

Stephen Pincock, Vice-Presidente de Soluções de Impacto do Springer Nature Group, disse: "Estou muito satisfeito por ser parte de uma parceria com a Yili que leva a pesquisa sobre o leite materno para a comunidade em geral."

No evento, o laboratório de alto padrão investido e construído pelo Yili Group foi oficialmente colocado em uso. O laboratório permite operações integradas para pesquisa e desenvolvimento de produtos, validação de eficácia e produção em escala piloto, servindo como uma plataforma inovadora para a Yili conduzir cooperação em P&D com parceiros.

O avanço da cooperação entre a indústria, a universidade e a pesquisa também é uma parte fundamental desta atualização. A YICE se unirá às unidades de produção da Ausnutria nos Países Baixos, que é uma holding subsidiária do Yili Group, e à sua equipe de pesquisa na Universidade de Wageningen para aproveitar ainda mais os efeitos sinérgicos das entidades internacionais de produção e P&D do Yili Group. As mais recentes conquistas da pesquisa científica do Centro Europeu do Centro Nacional de Inovação Tecnológica para Laticínios também fizeram sua estreia no local do evento.

Comentando sobre o modelo de desenvolvimento orientado à inovação da Yili, Laurence Rycken, Diretor Geral da IDF, disse: "Inovações e tecnologias, como as encontradas no centro concentrado em pesquisa e cooperação, são cruciais para nosso progresso."

