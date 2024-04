Yili Innovation Center Europe, 전면적인 업그레이드 시작

바헤닝언, 네덜란드 2024년 4월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 네덜란드 현지 시간으로 4월 18일 Yili Innovation Center Europe(YICE) 설립 10주년을 맞아 '혁신을 주도하기 위한 글로벌 연결(Connect Globally to Drive Innovation)'이라는 주제로 한 기념식이 바헤닝언 대학에서 열렸다. 이 기념식은YICE의 업그레이드와 YMINI(Yili Maternal & Infant Nutrition Institute)의 글로벌 설립을 축하하기 위해 마련됐다.

Yili Innovation Center Europe Upgrade Ceremony The high-standard laboratory was officially put into use

이 행사에는 국제낙농연맹(International Dairy Federation, IDF)의 Laurence Rycken 회장, 노벨 화학상 수상자이자 독일 과학원(German Academy of Sciences) 회원인 Hartmut Michel, 바헤닝언 대학교 및 연구소, 중국낙농산업협회(China Dairy Industry Association, CDIA), 국제생명과학연구소(International Life Sciences Institute), Springer Nature Group, 뉴질랜드 왕립학회(Royal Society of New Zealand), 주네덜란드 중국 대사관, 케임브리지 대학, 뉴질랜드 매시 대학 대표 등 130여 명의 귀빈이 참석했다.

YICE의 중요한 파트너인 바헤닝언 대학의 Sjoukje Heimovaara이사회 회장은 "Yili는 바헤닝언 생태계에서 가장 존경받는 파트너이며, 혁신과 협력 관련 프로젝트와 이니셔티브에 기여하고 있다"고 말했다.

이날 행사에서 Yili Group의 Liu Chunxi 회장은 Yili Group이 수년간 글로벌 산업 공급망의 업스트림, 다운스트림 파트너들과 협력하며 혁신을 위해 노력해 온 과정을 소개했다.

YICE는 이 자리에서 모유 연구, 프로바이오틱스 개발, 치즈 혁신, 당 저감화, 식품 안전, AI 기술 제품 개발 및 적용 등 10가지 주요 혁신 성과를 발표했다. 또한 파괴적 기술 연구, 기능성 원료 개발, 특수 의료용 식품 개발, AI 디지털 기술 적용 등 미래 연구 방향에 대한 구체적인 계획도 밝혔다. 아울러 YMINI Global 출범과 함께 국제적으로 권위 있는 학술지인 Nature와 공동으로 '모유의 과학'을 출간하기로 했다.

국제생명과학연구소의 sabelle Guelinckx이사는 YICE의 성과에 대해 "일리의 미래 혁신 방향은 기업의 요구, 시장과 소비자의 요구와 일치한다. 동료, 학계와의 협력에 대한 열린 자세와 끊임없는 혁신 정신을 가진 Yili와의 협력을 앞으로도 지속해 나가기를 기대한다"고 말했다.

Springer Nature Group의 Impact Solutions 담당 부사장인 Stephen Pincock은 "Yili와 함께 모유 연구를 지역 사회에 더 널리 알리는 파트너십에 참여하게 돼 매우 기쁘다"고 했다.

Yili Group의 투자로 건설된 최첨단 실험실은 이번 행사에서 공식 개소했다. 이 연구소는 제품 연구개발(R&D), 효능 검증, 파일럿 규모 생산을 위한 통합 운영을 가능하게 하며, Yili가 파트너들과 협력해 혁신적인 R&D를 추진할 수 있는 플랫폼으로 활용될 예정이다.

산학연 협력 강화도 이번 업그레이드의 핵심 부분이다. Yili Group은 네덜란드 자회사인 Ausnutria의 생산 현장 및 바헤닝언 대학 연구팀과 협력해 자사의 해외 생산 및 연구개발 법인의 시너지 효과를 더욱 극대화할 것이다. 이번 행사에서는 국립 낙농기술혁신센터 유럽 센터(European Center of the National Center of Technology Innovation for Dairy)의 최신 과학 연구 성과도 공개됐다.

IDF의 Laurence Rycken 회장은 Yili의 혁신 중심 개발 모델에 대해 "연구와 협력에 중점을 둔 센터에서 추구하는 혁신과 기술은 우리의 발전에 필수적"이라고 강조했다.

SOURCE Yili Group