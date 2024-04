Le Yili Innovation Center Europe donne le coup d'envoi d'une modernisation complète

WAGENINGEN, Pays-Bas, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 18 avril, heure locale aux Pays-Bas, à l'occasion du 10e anniversaire de la création du Yili Innovation Center Europe (YICE), une cérémonie intitulée « Se connecter mondialement pour stimuler l'innovation » s'est tenue à l'Université de Wageningen pour célébrer les améliorations apportées au YICE et la création du YMINI (institut Yili de nutrition maternelle et infantile) Global.

Près de 130 invités ont assisté à l'événement, dont Laurence Rycken, directeur général de la Fédération internationale de laiterie (FIL), Hartmut Michel, lauréat du prix Nobel de chimie et membre de l'Académie allemande des sciences, ainsi que des représentants de l'université et de la recherche de Wageningen, de l'association chinoise de l'industrie laitière (CDIA), de l'Institut international des sciences de la vie, du groupe Springer Nature, de la Société royale de Nouvelle-Zélande, de l'ambassade de Chine aux Pays-Bas, de l'université de Cambridge et de l'université de Massey en Nouvelle-Zélande.

Sjoukje Heimovaara, présidente du conseil d'administration de l'université de Wageningen, a déclaré que l'établissement était un partenaire essentiel de du YICE : « Yili est l'un des partenaires les plus respectés de l'écosystème de Wageningen, qui contribue aux projets et initiatives liés à l'innovation et à la collaboration. »

Lors de la cérémonie, Liu Chunxi, président exécutif du groupe Yili, a expliqué comment le groupe collaborait depuis des années avec des partenaires des segments en amont et en aval des chaînes d'approvisionnement de l'industrie mondiale pour s'efforcer d'innover.

Sur le site, YICE a présenté 10 innovations majeures, portant sur des domaines tels que la recherche sur le lait maternel, le développement des probiotiques, l'innovation fromagère, la réduction du sucre, la sécurité alimentaire, ainsi que le développement et l'application de produits issus de la technologie de l'intelligence artificielle. Il a également fait la lumière sur les orientations futures de la recherche, allant de la recherche sur les technologies novatrices, le développement d'ingrédients fonctionnels et le développement d'aliments destinés à des fins médicales spéciales, à l'application des technologies numériques de l'IA. Parallèlement, il a été décidé de lancer YMINI Global et de publier The Publication of The Science of Breast Milk (publication sur la science du lait maternel) en collaboration avec Nature, une revue qui fait autorité à l'échelle internationale.

Isabelle Guelinckx, directrice exécutive de l'Institut international des sciences de la vie, a déclaré à propos des réalisations de YICE : « Les perspectives d'innovation de Yili sont en phase avec les besoins de l'entreprise, ainsi qu'avec les demandes du marché et des consommateurs. Je me réjouis de poursuivre cette collaboration avec Yili, qui fait preuve d'un esprit ouvert à la collaboration avec ses collègues et les universitaires, et qui est animé d'une volonté d'innovation. »

Stephen Pincock, vice-président des solutions d'impact au sein du groupe Springer Nature, a ajouté : « Je suis ravi de participer à un partenariat avec Yili qui permet à la recherche sur le lait maternel d'être diffusée au sein d'une communauté plus large. »

Lors de l'événement, le laboratoire de haut niveau investi et construit par le groupe Yili a été officiellement mis en service. Le laboratoire permet des opérations intégrées pour la recherche et le développement de produits, la validation de l'efficacité et la production à l'échelle pilote, et sert de plateforme innovante pour la coopération de Yili en matière de recherche et de développement avec ses partenaires.

Le renforcement de la coopération entre l'industrie, l'université et la recherche est également un élément clé de cette modernisation. Le YICE collaborera avec les sites de production d'Ausnutria aux Pays-Bas, une filiale du groupe Yili, et son équipe de recherche à l'université de Wageningen, afin d'exploiter davantage les effets synergiques des entités internationales de production et de recherche-développement du groupe Yili. Les derniers résultats de la recherche scientifique du Centre européen du Centre national d'innovation technologique pour les produits laitiers ont également fait leur apparition sur le site de l'événement.

Laurence Rycken, directeur général de la FIL, a commenté le modèle de développement axé sur l'innovation de Yili : « Les innovations et les technologies, comme celles que l'on trouve dans le centre axé sur la recherche et la collaboration, sont cruciales pour notre progrès. »

