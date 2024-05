ZIMLog revela estrutura transformada e escopo ampliado pioneirismo no futuro da logística com precisão confiável e personalizada

HAIFA, Israel, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A ZIMLog, uma marca global de agenciamento de cargas, orgulhosamente revela sua estrutura renovada, refletindo uma combinação de experiência e inovação que visa atender às necessidades diversas e em evolução das empresas em todas as partes do mundo.



Depois de mais de 22 anos de atividades bem-sucedidas, principalmente na China, e após uma atualização transformadora, a ZIMLog expande seu escopo de operações. Com foco em serviços personalizados e ferramentas avançadas, a ZIMLog apresenta uma solução nova, eficiente e econômica no cenário global de agenciamento de frete.

Com uma rede estratégica que se estende por todo o mundo, incluindo filiais na China, Canadá, EUA, Vietnã, Brasil, Índia, Cingapura e Hong Kong, e parceiros globais que cobrem todo o mundo, a ZIMLog está estrategicamente posicionada para redefinir a experiência de logística para empresas de todos os portes e oferecer aos clientes soluções logísticas de ponta a ponta.

Aproveitando décadas de experiência no setor, a ZIMLog conta com uma equipe de profissionais experientes que oferecem um conjunto abrangente de serviços, desde frete marítimo e aéreo até armazenagem e logística de comércio eletrônico.

Adee Barak, gerente-geral da ZIMLog: "Em um mundo em que a logística exige agilidade, inovação, confiança e confiabilidade, nossa abordagem renovada ressalta nosso compromisso de oferecer serviços personalizados que atendam às necessidades dos clientes, aproveitando as percepções do mercado local e as parcerias globais para oferecer soluções inigualáveis".

Para obter mais informações, acesse www.zim-log.com ou contate nossa equipe de relações com a mídia em [email protected] ou +972-54-624 4178.

Sobre a ZIMLog:

A ZIMLog é uma marca dinâmica de logística e transporte global, que oferece soluções personalizadas para empresas envolvidas no comércio internacional. Com foco na eficiência, no profissionalismo e no serviço personalizado, a ZIMLog oferece aos seus clientes potenciais a vantagem necessária para suas necessidades logísticas e está comprometida em oferecer qualidade incomparável a clientes em todo o mundo.

