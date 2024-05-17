ZimLog 揭示轉型後的結構和擴展範圍 以可靠且個別打造的嚴謹性來開拓物流的未來

以色列海法2024年5月17日 /美通社/ ---全球貨運代理品牌 ZIMLog 以自豪的態度推出更新的結構，反映出經驗和創新的結合，其目標為滿足全球企業多樣且不斷變化的需求。

22 多年來，ZIMLog 主要在中國成功地發展經營活動，並在徹底改革升級之後，擴大營運範圍。ZIMLog 著重於個人化服務和先進高階工具，在全球貨運代理環境中提供全新、高效率且符合成本效益的解決方案。

ZIMLog 擁有涵蓋全球範圍的戰略網絡，包括中國、加拿大、美國、越南、巴西、印度、新加坡和香港等分支機構，以及遍布全球的全球合作夥伴，且已站定戰略位置，為各種不同規模的企業重新定義物流體驗，並為客戶提供端對端物流解決方案。

ZIMLog 具備數十年的產業相關專業知識，擁有經驗豐富的專業團隊，提供從海運、空運、倉儲到電子商務物流的綜合服務。

ZIMLog 總經理 Adee Barak：「在這個物流需具備敏捷、創新、信任和可靠性的世界中，我們的改良方法著重於承諾會為客戶量身打造各項服務，以滿足其需求，並善用本地市場洞察和全球合作夥伴，提供無與倫比的解決方案」。

如需更多相關資訊，請前往 www.zim-log.com，或透過以下方式與我們的媒體關係團隊聯絡：[email protected] 或 +972-54-624 4178.關於 ZIMLog：

ZIMLog 是一個充滿活力的全球物流和運輸品牌，為從事國際貿易的企業提供量身定制的解決方案。 ZIMLog 專注於效率、專業和個人化服務，為潛在客戶提供滿足其物流需求的優勢，並致力於為全球客戶提供無與倫比的品質。

SOURCE ZIMLog