ZimLog 公佈轉營後的架構和擴展範圍 以可靠和個性化的精度開拓物流業的未來

以色列海法2024年5月17日 /美通社/ -- 全球貨運品牌 ZIMLog 自豪地推出其經過更新的架構，其反映經驗和創新的結合，旨在滿足全球企業多元化和不斷變化的需求。

經過超過 22 多年的成功經營（主要在中國），並進行轉型升級之後，ZIMLog 擴大了其業務範圍。ZIMLog 注重個人化服務和先進工具，在全球貨運領域提供全新、高效率且具成本效益的解決方案。

ZIMLog 的戰略網絡遍及全球，包括中國、加拿大、美國、越南、巴西、印度、新加坡和香港的分支機構，以及覆蓋全球的全球合作夥伴，該公司戰略定位是為各種規模的企業重新定義物流體驗，並為客戶提供端到端的物流解決方案。

ZIMLog 擁有數十年的行業專業知識，以及一個由經驗豐富的專業人員組成的團隊，提供從海運和空運到倉儲和電子商務物流的綜合服務。

ZIMLog 總經理 Adee Barak 表示：「在要求物流敏捷、創新、信任和可靠的世界，我們改革後的做法強調我們承諾提供量身定制服務以滿足客戶需求，並利用本地市場洞察力和全球合作夥伴關係提供無與倫比的解決方案」。

如需更多資訊，請到訪 www.zim-log.com，或者透過 [email protected] 或 +972-54-624 4178. 聯絡我們的傳媒關係團隊

關於 ZIMLog：

ZIMLog 是一個充滿活力的全球物流和運輸品牌，為從事國際貿易的企業提供量身定制的解決方案。 ZIMLog 專注於效率、專業和個人化服務，為潛在客戶提供滿足其物流需求的優勢，並致力於為全球客戶提供無與倫比的品質。

SOURCE ZIMLog