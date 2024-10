Zoomlion lança o maior caminhão de mineração com acionamento elétrico híbrido do mundo, definindo novos padrões de eficiência e sustentabilidade

CHANGSHA, China, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 27 de setembro de 2024, a Zoomlion lançou o ZTE520, o maior caminhão de mineração com acionamento elétrico híbrido do mundo, integrante de sua linha de produção inteligente, caracterizando um avanço extraordinário na tecnologia de mineração.

Com dimensões que ultrapassam nove metros de largura e sete metros de altura, esse caminhão possui uma capacidade de carga útil de 300 toneladas e um peso total máximo de mais de 520 toneladas. Dotado de um sistema de energia híbrido de última geração que combina um motor a diesel de 16 cilindros, 52 litros e 2.100 cavalos de potência com a maior bateria híbrida disponível no mercado, o ZTE520 supera os modelos convencionais. Seu inovador acionamento elétrico e o sistema de acionamento do cubo da roda de alto torque permitem uma economia de energia de até 15%, com uma vida útil de mais de 60.000 horas, e um equilíbrio perfeito entre potência e eficiência energética.

O ZTE520 conecta-se perfeitamente às grandes escavadeiras de mineração da Zoomlion, fazendo com que seja a solução ideal para operações de mineração a céu aberto em larga escala com produção anual acima de 30 milhões de toneladas. Essa sinergia aumenta a eficiência operacional e contribui para a construção de iniciativas de mineração sustentável. Todos os principais componentes do ZTE520 são projetados e fabricados de forma independente pela Zoomlion, garantindo a estabilidade da cadeia de suprimentos e reduzindo substancialmente os custos para o usuário.

Yuan Ye, presidente assistente da Zoomlion, ressaltou a importância desse lançamento, dizendo: "O ZTE520 é um reflexo do nosso compromisso inabalável com a inovação tecnológica constante. Além de mostrar nossos desenvolvimentos no mercado global, ele também aumenta a eficiência operacional e reduz os custos para nossos clientes. Esse avanço é fundamental para promover o desenvolvimento sustentável do setor de mineração."

Compareceram ao evento de lançamento mais de 200 convidados, incluindo executivos importantes, como Huang Qun, vice-presidente da Zoomlion; Yuan Ye, presidente assistente da Zoomlion; e Liu Haitao, vice-gerente geral do CRRC Zhuzhou Institute.

Ao mesmo tempo em que a Zoomlion continua a expandir os limites da inovação, ela se mantém dedicada a fornecer soluções integradas compostas por equipamentos de mineração de alta qualidade. O lançamento do ZTE520 reforça a posição da Zoomlion no mercado de equipamentos de mineração de alto desempenho e confirma seu comprometimento com o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade na fabricação de equipamentos avançados.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa de fabricação de equipamentos de ponta que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 600 produtos de última geração em 55 linhas de produtos que contemplam dez categorias importantes. Para obter mais informações, visite o site da Zoomlion.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519001/9_30.jpg

FONTE Zoomlion