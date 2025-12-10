Maquinário agrícola da Zoomlion ganha espaço nos campos do Quênia

NAIRÓBI, Quênia, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está ajudando agricultores quenianos a lidar com as mudanças das estações do país, onde chuvas fortes transformam os campos em lama e os meses secos deixam o solo difícil de trabalhar. Em Nakuru, o maquinário agrícola da Zoomlion vem aumentando a produtividade da terra e oferecendo aos agricultores ferramentas adequadas às condições locais. Cerca de 70 por cento da população do Quênia depende da agricultura, mas seu progresso tem sido prejudicado pela mecanização limitada. O clima extremo sobrecarrega o trabalho tradicional e os equipamentos utilizados muitas vezes não atendem à demanda. Máquinas confiáveis e eficientes tornaram-se essenciais.

As máquinas agrícolas da Zoomlion conquistam seu espaço nos campos do Quênia

Em um armazém da Zoomlion, o engenheiro Solomon inspeciona um trator antes da entrega. Cada unidade passa por uma verificação rigorosa. O envio daquele dia inclui tratores RC110 destinados à Angata Sugar Mills. De março a maio e de setembro a novembro ocorrem as temporadas mais movimentadas do país. John, chefe de logística da usina de açúcar, prepara frotas de máquinas para entrar nos campos. A cana-de-açúcar é uma cultura comercial vital, e a usina plantou 1.000 hectares com o apoio de cerca de 60 máquinas Zoomlion. A produção e a eficiência, disse ele, aumentaram bastante.

Agricultores e operadores adotaram os tratores por sua potência, baixo consumo de combustível e controles simples, disse Kenneth, engenheiro local de serviço da Zoomlion. Um depósito agora abriga quase 300 equipamentos, incluindo tratores, colheitadeiras e transplantadoras. A tecnologia da Zoomlion também reduziu os custos de transporte. "Depois que nossos tratores foram implantados, os custos operacionais para transporte de curta distância caíram cerca de 30 por cento", disse Zhu Wenxi, vice-gerente geral da Zoomlion para a África Oriental. Para operadores como Malala, a mudança é no nível pessoal. Ele contou: "Antes carregávamos tudo manualmente. Agora o trabalho está mais fácil".

Para manter os equipamentos funcionando sem problemas, a Zoomlion posiciona engenheiros quenianos na usina de açúcar para oferecer suporte imediato. John disse que a presença constante deles tem sido inestimável. As equipes de serviço também treinam técnicos locais, preparando-os para lidar com problemas de forma independente. Os desafios climáticos impulsionaram novas inovações. A frenagem frequente em estradas lamacentas causava desgaste prematuro, levando a Zoomlion a atualizar as pastilhas de freio nos modelos mais recentes. O engenheiro de serviços Ken Gang retornou recentemente de uma viagem de treinamento técnico na China. A experiência, segundo ele, o ajuda a ensinar práticas mais seguras e eficientes aos operadores quenianos.

À medida que a maquinaria se espalha pelos campos do Quênia, os agricultores estão vendo colheitas maiores e menos trabalho pesado. E, à medida que a cooperação se aprofunda, a Zoomlion está ajudando a moldar um caminho agrícola moderno para a região, baseado em inovação compartilhada e oportunidades crescentes.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=8PbstB5s4kE

FONTE Zoomlion