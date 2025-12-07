CHANGSHA, China, 7 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. A ("Zoomlion"; 1157.HK) foi considerada uma das 15 primeiras fábricas inteligentes líderes do setor na Conferência Mundial de Manufatura Inteligente de 2025, realizada em 27 de novembro de 2025. A inovação da empresa na fabricação compartilhada de fluxo misto para vários tipos de equipamentos pesados possibilitou a criação de um conjunto colaborativo de fábricas inteligentes voltadas para maquinário de construção. Ao combinar flexibilidade, escala e automação, o modelo está definindo um novo padrão para a transformação digital e inteligente do setor.

Zoomlion reconhecida como fábrica inteligente de primeira linha na Conferência Mundial de Manufatura Inteligente de 2025

A grande inovação da Zoomlion na fabricação inteligente aborda um desafio significativo do setor, ou seja, a fabricação eficiente de equipamentos pesados multimodulares, em baixo volume e em uma linha de produção mista compartilhada. Em sua Cidade Industrial Inteligente, a empresa construiu uma fábrica compartilhada para a fabricação de escavadeiras inteligentes, alcançando três marcos inéditos no mundo. A Zoomlion foi a primeira a implementar a manufatura inteligente em todo o processo em seis etapas básicas, a operar uma linha de fluxo misto para mais de 100 modelos e a integrar a fabricação colaborativa em várias categorias de equipamentos.

Este modelo de fabricação compartilhada suporta um conjunto modular e altamente escalável para equipamentos de construção. Desenvolvido com vistas à interoperabilidade, ele abrange as principais categorias de equipamentos e conecta centenas de etapas de fabricação. Três centros de produção compartilhados permitem a integração entre várias fábricas, aumentando a utilização de chapas de aço para mais de 90% e reduzindo os custos de construção em 15%. A logística automatizada substitui o armazenamento pelo transporte em tempo real, reduzindo o estoque em 70% e assegurando uma distribuição precisa. Aliada a uma plataforma de P&D inter-regional e a um modelo flexível de cadeia de suprimentos compartilhada, a Zoomlion criou um ecossistema completo que promove a eficiência e a transformação digital em todo o setor.

O modelo de fabricação compartilhada inteligente da Zoomlion oferece maior eficiência orientada por dados e IA. Em sua fábrica inteligente de escavadeiras, a IA é utilizada em mais de 80% dos processos, possibilitando uma produção auto-organizada com tempo de troca zero. O ciclo completo, desde o corte da chapa de aço até a montagem final, leva apenas 6,5 dias, e a cada seis minutos uma escavadeira sai da linha de produção. Com o menor tempo de espera e ciclo de produção do setor, a fábrica oferece suporte à produção personalizada e orientada para as vendas, ao mesmo tempo em que reduz consideravelmente o estoque e elimina a desconexão entre produção e demanda.

O sucesso do modelo já repercute globalmente. A Zoomlion aplicou seu sistema de produção inteligente em mais de 20 fábricas em todo o mundo, ao mesmo tempo em que viabilizou a inovação em setores como máquinas agrícolas, equipamentos de energia e veículos de resposta a emergências. Aproveitando os avanços em IA e robótica, a empresa tem planos de aprofundar a integração tecnológica, acelerar a inovação em processos de última geração e oferecer seu modelo de fabricação inteligente para parceiros globais em todos os setores.

