Provincie severovýchodní Číny propaguje zdroje cestovního ruchu

HARBIN, Čína, 27. srpna 2019 /PRNewswire/ -- V pondělí byla ve městě I-čchun v provincii Chej-lung-ťiang v severovýchodní Číně zahájena konference o rozvoji cestovního ruchu s cílem propagovat zdroje cestovního ruchu této provincie.

Druhá konference o rozvoji cestovního ruchu v Chej-lung-ťiangu přilákala více než 850 zástupců, kteří budou diskutovat o tématech včetně vybudování nového modelu a demonstrační zóny pro integrovaný cestovní ruch v provincii.

Během čtyřdenní akce bude představeno celkem 14 demonstračních aktivit, které představí les v I-čchunu, ekologickou a charakteristickou lidovou kulturu.

Město I-čchun, jehož míra pokrytí lesy dosahuje 84,7 procent, se může pyšnit více než 1 800 druhy volně žijících živočichů a rostlin, což přitahuje stále více turistů.

Podle pana Han Ku, starosty města I-čchun, město vloni získalo 15,84 milionu turistů, což v tomto sektoru zaznamenalo tržby ve výši 14,6 miliard juanů (přibližně dvě miliardy USD).

Hraniční provincie Chej-lung-ťiang v posledních letech rozvíjí svůj cestovní ruch a zahajuje různé podniky včetně lesních zájezdů, hraničních zájezdů a zájezdů do mokřadel.

