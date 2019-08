Provincia del nordest promuove le risorse del turismo

HARBIN, Cina, 28 agosto 2019 /PRNewswire/ -- Una conferenza sullo sviluppo del turismo ha avuto inizio lo scorso lunedì nella città di Yichun, nella provincia di Heilongjiang nel nordest della Cina, per promuovere le proprie risorse turistiche.

La seconda Conferenza sullo Sviluppo dell'industria del Turismo di Heilongjiang ha richiamato più di 850 rappresentanti che discuteranno di argomenti tra cui la realizzazione di un nuovo modello e di una zona per la dimostrazione del turismo integrato nella provincia.

Nel corso dell'evento della durata di quattro giorno ci saranno in totale 14 dimostrazioni che presenteranno la foresta di Yichun, e la tipica cultura popolare ed ecologica.

Con un tasso di copertura forestale che ha raggiunto l'84,7 percento, Yichun vanta più di 1.800 specie di animali e piante selvatiche, che attirano un numero sempre crescente di turisti.

Secondo Han Ku, sindaco di Yichun, lo scorso anno la città ha ricevuto 15,84 milioni di turisti, pari a 14,6 miliardi di yuan (due miliardi di dollari USA circa) di entrate per il settore.

La provincia di confine Heilongjiang ha sviluppato la propria industria del turismo negli ultimi anni, avviando diverse avventure tra cui tour della foresta, tour dei confini e tour delle paludi.

