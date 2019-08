Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая продвигает свои туристические ресурсы

ХАРБИН (HARBIN), Китай, 27 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- В этот понедельник в городе Ичунь, расположенном в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, начала свою работу конференция, посвященная продвижению и развитию туристических ресурсов региона.

Вторая Хэйлунцзянская конференция по вопросам развития туристической индустрии привлекла свыше 850 представителей отрасли, которые собрались вместе, чтобы обсудить такие актуальные темы, как создание на территории провинции новой модели и демонстрационной зоны интегрированного туризма.

В рамках четырехдневного мероприятия состоятся 14 промоактивностей, включая презентацию уникальных ресурсов ичуньских лесов, чистой экосистемы, а также местных обычаев и традиций.

В муниципалитете Ичунь, 84,7 процентов территории которого покрыты лисами, встречаются свыше 1 800 диких видов флоры и фауны, что с каждым годом привлекает сюда все больше туристов.

По словам мэра города г-на Хань Ку (Han Ku), в прошлом году Ичунь посетили 15,84 млн туристов, что принесло туристическому сектору рекордные поступления в размере 14,6 млрд юаней (около двух млрд долл. США).

Власти пограничной провинции Хэйлунцзян в последние годы активно развивают региональную туристическую отрасль, разрабатывая разнообразные продукты, включая посещение лесных хозяйств и водно-болотных угодий, туры за рубеж и т.д.

