CaseWare International annoncerer opkøb for at udvide i Danmark

TORONTO, 2. december 2021 /PRNewswire/ -- CaseWare International Inc., den globale leder inden for digitale løsninger til revision, regnskabsopstilling og dataanalyse, offentliggjorde i dag, at de har købt de danske CaseWare-aktiviteter af den danske distributør igennem længere tid, FSR - danske revisorer, der er beliggende i København.

CaseWare International Inc. Logo

FSR - danske revisorer, der er brancheorganisation for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi i Danmark, har 525 medlemsvirksomheder og 4.900 personlige medlemmer. FSR har siden 2014 været uafhængig distributør for CaseWare International, og har leveret effektive platforme, som f.eks. den desktop-baserede løsning Working Papers, og cloudbaserede løsninger til revisorer og rådgivere i regionen.

"Vi er glade for at få FSR-teamet om bord," udtaler CEO David Osborne, CaseWare International. "FSR's stærke markedsposition inden for branchespecifikke løsninger kombineret med CaseWares kompetencer inden for udvikling af innovative produkter og ydelser betyder, at vi er kommet et skridt videre i styrkelsen af vores globale aftryk og kan løfte effektiviteten i revisionsvirksomheder, private virksomheder og offentlige myndigheder til et nyt niveau."

"Jeg er ekstremt stolt af FSR-teamets bidrag til CaseWare-brandets tilstedeværelse i Danmark. Når vi fortsætter vores rejse sammen, vil vi fortsat være engageret i at opbygge stærke kunderelationer for at udvide CaseWares aktiviteter i Danmark," siger Celina Bach-Møller, Executive Manager - CWI Denmark ApS.

Beslutningen om at gå sammen er også en anerkendelse af vigtigheden af, at der sker en transformation i virksomhederne for dermed at sikre, at branchen fortsat er i bevægelse, at markederne vokser, og at virksomhederne får succes. Behovet for at udvikle kapaciteten i regnskabs- og revisionsbranchen kræver flere integrerede løsninger for at imødekomme nye udfordringer på tværs af revisionsvirksomheder, private virksomheder og offentlige myndigheder.

Om CaseWare International

CaseWare International Inc. er den førende leverandør af desktop- og cloudbaserede løsninger globalt til virksomheder inden for revision, regnskabsopstilling og dataanalyse til revisionsvirksomheder, private virksomheder og offentlige myndigheder. Med effektivitet, kvalitet og værdi som nøgleord leverer CaseWare innovative løsninger til mere end 500.000 brugere i 130 lande og på 16 sprog.

Om FSR – danske revisorer

FSR har været uafhængig distributør for CaseWare International og er brancheorganisation for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi og har 525 medlemsvirksomheder og 4.900 personlige medlemmer.

Presse: Tina Zappulla, Director, Marketing, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1701035/CaseWare_International_Inc__CaseWare_International_Announces_Acq.jpg

Relaterede links

https://www.caseware.com



SOURCE CaseWare International Inc.