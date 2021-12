CaseWare International kondigt overname aan voor uitbreiding in Denemarken

FSR - Danish Auditors, de handelsorganisatie van auditing, accounting, belastingen en corporate finance, in Denemarken, heeft 525 firma's en 4.900 individuele leden als lid. FSR is sinds 2014 een onafhankelijke distributeur voor CaseWare International en biedt krachtige platforms zoals desktop-based Working Papers en cloud-enabled oplossingen aan boekhoud- en financiële professionals in de regio.

"We zijn verheugd om met het FSR-team te gaan samenwerken'', aldus David Osborne, CEO CaseWare International. "Het sterke marktaandeel van FSR door het aanbieden van branchespecifieke oplossingen, in combinatie met CaseWare's perfectie in het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten, is een nieuwe stap in de richting van het versterken van ons marktaandeel wereldwijd en het bieden van nieuwe niveaus van zakelijke efficiëntie aan accountantskantoren, bedrijven en overheden over de hele wereld."

"Ik ben enorm trots op de bijdrage van het FSR-team aan de merkaanwezigheid van CaseWare in Denemarken. Voor onze gezamenlijke toekomst zijn we vastbesloten om door te gaan met het opbouwen van sterke klantrelaties om de activiteiten van CaseWare in het land uit te breiden", aldus Celina Bach-Møller, Executive Manager, CWI Denmark ApS.

Met deze beslissing om de krachten te bundelen wordt het belang van bedrijfstransformatie om industrieën vooruit te helpen, markten te laten groeien en organisaties succesvol te houden verder erkend. De noodzaak om de capaciteiten in de audit- en boekhoudsector te verbeteren, vraagt om meer geïntegreerde oplossingen die nieuwe uitdagingen aangaan voor accountantskantoren, bedrijven en overheidsinstanties.

Over CaseWare International

CaseWare International Inc. is wereldwijd de toonaangevende leverancier van desktop- en cloud-enabled audit-, assurance-, financiële rapportage- en data-analyseoplossingen voor accountantskantoren, bedrijven en toezichthoudende overheidsinstanties. Met efficiëntie, kwaliteit en waarde in het achterhoofd biedt CaseWare innovatieve oplossingen aan meer dan 500.000 gebruikers in 130 landen en in 16 talen.

Over FSR - Deense accountants

FSR is een onafhankelijke distributeur voor CaseWare International en handelsorganisatie voor auditing, accounting, belastingen en corporate finance in Denemarken met 525 firma's en 4.900 individuele leden als lid.

Perswoordvoerder: Tina Zappulla, Directeur - Marketing, CaseWare International, E-mail: [email protected]

