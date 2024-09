Cognizant samarbejder med KOMBIT om at omdanne public service-applikationstestning i Denmark

Aftalen har til formål at forbedre den operationelle effektivitet i forbindelse med kvalitetssikring og forbedre brugeroplevelsen på tværs af 26 offentlige apps til Danish Kommunale IT-løsninger

COPENHAGEN, Denmark, 13. september 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) meddelte i dag sin aftale med KOMBIT, et kommunalt ejet it-selskab med ansvar for strategisk drift af kritiske IT-løsninger for 98 Danishe kommuner. Da Denmark i stigende grad prioriterer moderne og effektive IT-løsninger, lover samarbejdet mellem Cognizant og KOMBIT at sætte et nyt benchmark inden for softwareprøvning og kvalitetssikring.

KOMBIT er af afgørende betydning for at levere, administrere og fremme moderne og robuste IT-løsninger og infrastruktur til Danish borgere og virksomheder. Med en portefølje, der omfatter landsdækkende IT-løsninger, har denne aftale til formål at centralisere kvalitetssikring og afprøvning af alle 26 public service-applikationer under KOMBIT's jurisdiktion.

I en fælles indsats med KOMBIT vil Cognizant i første omgang fokusere på at forbedre alle applikationers kvalitetsstandarder og operationelle effektivitet. Derefter implementeres Testing-as-a-service, som anvender avancerede automatiseringsteknikker. Derefter vil den integrere AI for yderligere at styrke kapaciteten og strømline processerne. Denne strategiske forbedring sigter mod at forbedre applikationsfunktionaliteten og fremskynde markedsføringen, samtidig med at sikkerhedsinfrastrukturen og brugeroplevelsen forbedres betydeligt.

Dette partnerskab indfører en ny standard for testning og kvalitetssikring i Denmark. Ved at adskille udviklingsopgaver fra testopgaver giver samarbejdet udviklingsleverandører mulighed for at fokusere på at skabe, kode og innovere, mens Cognizant-KOMBIT-testteamet sikrer kvalitet, standardisering og optimering. Denne strategiske afdeling har til formål at imødegå KOMBIT's udfordringer med hensyn til kvalitet og gennemsigtighed og ønsket om at flytte budgettet fra test til udvikling.

Cognizants inddragelse fra præ-modenhedsfasen gennem hele løsningens livscyklus sikrer, at kvalitets- og testspecialister er integreret i processen. Dette proaktive engagement omfatter forberedelse af fremtidige udbud og anmodninger om ændringer af eksisterende løsninger, hvilket positionerer Cognizant som en kritisk aktør i den igangværende udvikling af KOMBIT IT-infrastruktur.

For at give KOMBIT den bedst mulige erfaring og team, Cognizant har indgået et partnerskab med TestHuset, en ekspert i kvalitetssikring og testning af digitale løsninger i den nordiske region. TestHuset går sammen med Cognizant og støtter med Danish lokale eksperter, der supplerer Cognizants globale team og giver KOMBIT enestående støtte og ekspertise.

"Denne historiske aftale understreger vores forpligtelse til at levere førsteklasses kvalitetssikrings- og testtjenester og sætter et nyt benchmark for IT-løsninger i Denmark", sagde Thomas Djursø, Country Manager, Cognizant Denmark. "Vi er begejstrede for at samarbejde med KOMBIT for at forbedre deres applikationers operationelle effektivitet og sikkerhed og i sidste ende forbedre brugeroplevelsen for borgere og virksomheder i hele Denmark".

"Vores samarbejde med Cognizant er en transformativ mulighed, der giver os mulighed for at fokusere flere ressourcer på udvikling og samtidig opretholde de højeste standarder inden for kvalitetssikring. Dette forhold er afgørende for at fremme vores IT-infrastruktur til gavn for vores kommuner, "sagde Heidi Kristoffersen, chef for kvalitet og test på KOMBIT.

