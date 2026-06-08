Configit er af Deloitte udnævnt til en af Danmarks bedst ledede virksomheder

Det største netværk inden for professionelle tjenesteydelser anerkender Configits fremragende ledelse inden for fire centrale områder

KØBENHAVN, Danmark, 8. juni 2026 /PRNewswire/ -- Configit, verdens førende udbyder af Styring af konfigurationers livscyklus (CLM), meddelte i dag, at virksomheden er blevet udvalgt til Deloittes liste over de bedst ledede virksomheder i Danmark i 2026.

Prisen "Best Managed Companies" uddeles som en anerkendelse af fremragende præstationer blandt danske virksomheder. Programmet vurderer hvert år, om virksomhederne udmærker sig i deres vækststrategier på tværs af alle centrale ledelsesfunktioner: Strategi, kultur og engagement, kompetencer og innovation samt ledelse og økonomi.

De deltagende virksomheder bliver i denne proces sammenlignet udfra en fælles vurderingsramme gennem en omfattende ansøgnings- og coachingproces. Programmet afsluttes med en eksklusiv prisuddeling, hvor kun de allerbedste virksomheder hyldes.

Configit er en anerkendt markedsleder inden for Configuration Lifecycle Management (CLM) og leverer forretningskritiske løsninger til konfiguration af komplekse produkter til førende globale producenter. Baseret på den patenterede Virtual Tabulation (VT)™-teknologi giver Configits løsninger virksomheder mulighed for at forkorte tid til markedet, øge kvaliteten af konfigurerbare produkter og forbedre proceseffektiviteten.

Johan Salenstedt, administrerende direktør for Configit, sagde: "I takt med at kunstig intelligens hurtigt forandrer fremstillingsindustrien, hjælper vi virksomheder med at bringe konfigurerbare produkter og tjenester hurtigere og mere effektivt ud på markedet." Vi hjælper med at udnytte AI's potentiale, når virksomhederne tager fat på disse forretningskritiske digitale transformationsprojekter. Det er glædeligt at se, at vores hårde arbejde bliver anerkendt, især af en organisation som Deloitte.

Sådanne resultater opnås ikke alene takket være en ledelse, et strategidokument eller en række processer. Det sker, fordi hver eneste medarbejder hver dag bidrager til at omsætte vores strategi til handling, leve efter vores værdier, omfavne vores kultur og konsekvent anvende de rammer og retningslinjer, der hjælper os med at fungere som én samlet global virksomhed."

Om Configit

Configit er verdens førende udbyder af CLM-løsninger (Styring af konfigurationers livscyklus) og leverer forretningskritisk software til konfiguration af komplekse produkter. Alle Configit-produkter er baseret på den patenterede Virtual Tabulation® (VT™)-teknologi, som har revolutioneret produktkonfigurationen ved at tilbyde større hastighed og bedre håndtering af kompleksitet. Med Virtual Tabulation kan Configit levere effektive og brugervenlige konfigurationsløsninger til markedsførende globale virksomheder. Hjemmeside: configit.com

MedieKontakt:

Diana Diaz, Force4 Technology Communications, [email protected]

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