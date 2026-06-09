Configit désignée par Deloitte comme l'une des entreprises danoises les mieux gérées

Le plus grand réseau de services professionnels reconnaît l'excellente gestion de Configit dans quatre fonctions clés

COPENHAGUE, Danemark, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- La société Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations, a annoncé aujourd'hui son entrée dans la liste des entreprises danoises les mieux gérées, publiée par Deloitte pour l'année 2026.

Le prix des entreprises les mieux gérées récompense l'excellence des entreprises danoises. Ce programme évalue chaque année l'excellence des stratégies de croissance des entreprises dans toutes les fonctions clés de gestion : stratégie, culture et engagement, capacités et innovation, gouvernance et données financières.

Les entreprises participantes sont comparées dans un cadre d'évaluation commun à l'aide d'un processus complet de candidature et d'accompagnement. Le programme se termine par une cérémonie exclusive de remise des prix, qui distingue les meilleures entreprises de chaque catégorie.

Leader reconnu dans le domaine de la gestion du cycle de vie des configurations, Configit fournit aux principaux fabricants mondiaux des solutions essentielles pour la configuration de produits complexes. Basées sur la technologie brevetée Virtual Tabulation (VT)™, les solutions de Configit permettent aux entreprises de réduire les délais de commercialisation, d'augmenter la qualité des produits configurables et d'améliorer l'efficacité des processus.

Johan Salenstedt, directeur général de Configit, a déclaré : « Alors que l'IA transforme rapidement la fabrication, nous aidons les entreprises de fabrication à mettre plus rapidement et plus efficacement sur le marché des produits et services configurables. Nous donnons aux entreprises les moyens de libérer la pleine valeur de l'IA lorsqu'elles se lancent dans ces projets cruciaux de transformation numérique. Il est gratifiant de voir que notre travail assidu est reconnu, en particulier par une référence comme Deloitte.

De telles réussites ne sont pas le simple fait d'une équipe de direction, d'un document stratégique ou d'un ensemble de processus. Elles arrivent parce que chaque collaborateur contribue chaque jour à traduire notre stratégie en actions, en agissant selon nos valeurs, en adhérant à notre culture et en appliquant systématiquement les cadres et les lignes directrices qui nous aident à fonctionner comme une seule et même entreprise mondiale. »

À propos de Configit

Leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des configurations, Configit fournit des logiciels critiques pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VT™), qui a redéfini la configuration des produits en offrant une rapidité accrue et une meilleure gestion de la complexité. Grâce à Virtual Tabulation, Configit fournit aux chefs de file mondiaux du marché des solutions de configuration performantes et faciles à utiliser. Site internet : configit.com

Relations avec la presse :

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

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