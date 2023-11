Configit introducerer platform til konfigurering af management af livskredsløb

Tilbyder en cloud-baseret valgmulighed, som er pålidelig, skalerbar og sikker

KØBENHAVN, Danmark, 19. januar 2023 /PRNewswire/ -- Configit erklærede i dag, at Configit Ace®, markedets førende konfigurerings platform til management af livskredsløb (CLM) nu er til rådighed som cloud-service. Sælgeruvidende, cloud-baseret konfigureringsplatform til management af livskredsløb (CLM) er designet til at blive integreret med et hvilket som helt IT system. Configit Ace Cloud aktiverer en end-to-end, konfigureringsproces i hele foretagenet til komplekse produkter, systemer og tjenester, der understøtter design, udvikling, produktion, salg og support.

Med Configit Ace, kan producenter og serviceleverandører genvinde kontrol med en skalerbar, pålidelig enterprise-grade platform, som kan levere en enkel sandhedskilde til information om produktinformation.

Den cloud-baserede CLM service tilbyder den samme funktionalitet og evne som Configit Ace-installationer på stedet, idet den giver kunderne et valg mellem installation af deres CLM-løsninger på stedet eller cloud-baseret installation.

Produktions- og tekniske systemer som Product Lifecycle Management (PLM) og Enterprise Resource Planning (ERP) er i færd med hurtigt at flytte til cloud, idet producenterne ser fordelene i reduceret IT-hardware-,resurs-, vedligeholdelses- og tidsinvestring. Cloud-løsninger leverer sikkerhed i verdensklasse og øjeblikkelig adgang for nye brugere uanset sted og evnen til at skalere kapacitet og præstation, når det kræves.

Configit Ace Cloud er en installationsmulighed for kunder, som behøver at administrere højst komplekse produkter og systemer. Idet den er hostet på Microsoft Azure, udnytter Configit Ace Cloud pålideligheden, skalabiliteten og sikkerheden, som Azure leverer, inkl. forretningskontinuitet og katastrofegenopretning. Yderligere fordele ved tilbuddet inkluderer:

Interoperabilitet: Alle systemer overalt kan integreres med løsningen via et velludstyret sæt bestående af webbaserede API'er, som giver brugerne øjeblikkelig adgang uanset deres lokation. Dette aktiverer en enkelt sandhedskilde om information om produktkonfiguration, der kan etableres til adskillige, kritiske produceringssystemer som PLM, CAD, MES, ERP, CRM and CPQ.

Sikret overholdelse: Configit Ace Cloud er certificeret i overenstemmelse med ISO 27001 ("ISMS") og ISO 27017 ("Cloud") inkl. markedsoverensstemmende Security Operation Center (SOC) og autentifikationsprocedurer.

Non-stop support: CLM-løsninger baseret på Configit Ace Cloud hostet af Configit med 24/7/365 forebyggende monitorering og support— med global tilgængelighed via 26 Azure regioner.

Henrik Reif Andersen, CSO og medgrundlægger, Configit, har sagt: "Som tilpasning, sikkerhed og omkostningsbesparelser bliver stadig vigtigere, behøver producenter konfigureringsløsninger, som både er kraftige og i stand til at håndtere kompleksitet. Leverandøreer af højst komplekse produkter og servicer kan nu bruge Configit Ace Cloud's evne til at etablere en pålidelig og skalerbar CLM-løsning med sikkerhed og tilgængelighed I verdensklasse, mens de opfylder overensstemmelse og reguleringskrav uden behovet for IT-investeringer helt fremme.

Om Configit

Configit er den globale leder i Konfigurerings løsninger inden for management af livskredsløb (CLM) of leverandør af forretningskritisk software til konfigurering af komplekse produkter. Alle Configit-produkter er baserede på den patenterede Virtuelle Tabulerings- (VT)™ teknologi, som har forfinet produktkonfigurering ved at tilbyde større hastighed og bedre håndtering af kompleksitet. Virtuel tabulering gør Configit i stand til at levere kraftige, letanvendelige konfigureringsløsninger til markedførende foretagender. Webside https://configit.com/

