Configit présente une plateforme de gestion du cycle de vie des configurations basée sur le cloud

Offre une option basée sur le cloud qui est fiable, évolutive et sécurisée

COPENHAGUE, Danemark, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Configit a annoncé aujourd'hui que Configit Ace®, la principale plateforme de gestion du cycle de vie de la configuration (CLM) du marché, est désormais disponible en tant que service cloud. Basée sur le cloud, la plateforme de gestion du cycle de vie de la configuration (CLM) est indépendante des fournisseurs et est conçue pour s'intégrer à n'importe quel système informatique. Configit Ace Cloud permet un processus de configuration de bout en bout à l'échelle de l'entreprise, pour les produits, systèmes et services complexes supportant à la fois la conception, le développement, la fabrication, les ventes et le support.

Avec Configit Ace, les fabricants et les fournisseurs de services peuvent reprendre le contrôle grâce à une plateforme d'entreprise évolutive et fiable qui peut fournir une source unique de vérité sur les informations de configuration des produits.

Le service cloud CLM offre les mêmes fonctionnalités et capacités que les installations sur site de Configit Ace, offrant aux clients un choix de déploiement sur site ou dans le cloud de leur solution CLM.

Les systèmes de fabrication et d'ingénierie tels que la gestion du cycle de vie des produits (PLM) et la planification des ressources d'entreprise (ERP) migrent rapidement vers le cloud, car les fabricants constatent les avantages de la réduction du matériel informatique, des ressources, de la maintenance et de l'investissement en temps. Les solutions cloud offrent une sécurité de classe mondiale et un accès immédiat aux nouveaux utilisateurs, où qu'ils soient, et la possibilité d'adapter la capacité et les performances en cas de besoin.

Configit Ace Cloud est une option de déploiement pour les clients qui ont besoin de gérer des produits et des systèmes très complexes. Hébergé sur Microsoft Azure, Configit Ace Cloud tire parti de la fiabilité, de l'évolutivité et de la sécurité fournies par Azure, y compris la continuité des activités et la reprise après sinistre. Les avantages supplémentaires de l'offre incluent:

Interopérabilité : N'importe quel système, où qu'il se trouve, peut être intégré à la solution via un ensemble riche d'API Web, offrant aux utilisateurs un accès immédiat, où qu'ils soient. Cela permet d'établir une source unique de vérité sur les informations de configuration des produits pour plusieurs systèmes de fabrication critiques tels que PLM, CAO, MES, ERP, CRM et CPQ.

Conformité assurée : Configit Ace Cloud est certifié selon les normes ISO 27001 (« ISMS ») et ISO 27017 (« Cloud »), y compris le Security Operation Center (SOC) et les procédures d'authentification conformes au marché.

Assistance non-stop : Les solutions CLM basées sur Configit Ace Cloud sont hébergées par Configit avec une surveillance et une assistance proactive 24/7/365, avec une disponibilité mondiale via 26 régions Azure.

Henrik Reif Andersen, CSO et co-fondateur de Configit, a déclaré : « Alors que la personnalisation, la sécurité et les économies deviennent de plus en plus importantes, les fabricants ont besoin de solutions de configuration à la fois puissantes et capables de gérer la complexité. Les fournisseurs de produits et de services très complexes peuvent désormais utiliser les capacités de Configit Ace Cloud pour établir une solution CLM fiable et évolutive avec une sécurité et une disponibilité de classe mondiale, tout en respectant les exigences de conformité et réglementaires sans avoir besoin d'investir initialement dans l'IT. »

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des configurations (CLM) et un fournisseur de logiciels critiques pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation (VT)™, qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux entreprises mondiales leaders sur le marché. Site Internet : https://configit.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824364/Configit_Logo_Logo.jpg

SOURCE Configit