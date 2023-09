Darling Ingredients går med i Science Based Targets-initiativet (SBTi), fortsætter med at fremme målet om nul nettoudledning i 2050

IRVING, Texas, 10. dec. 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens førende virksomhed inden for transformation af fødevareaffald til bæredygtige produkter og vedvarende energi, har underskrevet et brev, der bekræfter virksomhedens støtte til Science Based Targets-initiativet (SBTi) og kampagnen Business Ambition for 1.5°C. Derudover har virksomheden påbegyndt processen med at sætte kort- og langsigtede videnskabeligt baserede mål med henblik at reducere virksomhedens klimaaftryk i overensstemmelse med den seneste klimavidenskab.

"Vores forpligtelse til at sætte videnskabeligt baserede mål er endnu et skridt i forhold til at opnå vores mål om netto nul udledninger i 2050," siger Randall C. Stuewe, Chairman og CEO for Darling Ingredients. "Vores arbejde med SBTi hjælper med at rydde en vej, så vi kan opnå vores mål om reduktion af udledning af drivhusgasser. Samtidig vil Darling Ingredients opretholde sin førende position inden for at levere de to ting, som verden får brug for mere af, fødevarer og energi."

Som et globalt samarbejde mellem CDP, FN's Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF) og et af løfterne fra We Mean Business-koalitionen definerer og fremmer SBTi best practice inden for videnskabsbaserede mål, tilbyder ressourcer og vejledning med henblik på at reducere hindringer for efterlevelse og udfører selvstændig vurdering og godkendelse af virksomheders mål.

Darling Ingredients er kommet et stykke på vejen mod at opfylde sine kortsigtede ESG-mål. I virksomhedens ESG-rapport , der blev offentliggjort i september 2022, rapporterede den følgende:

Oprettede et ESG-udvalg i bestyrelsen;

Investerede 25 mio. dollars i forbedringer af energi- og vandeffektivitet;

Er 36 % i mål i forhold til at opnå sit mål om global vandintensitet for 2025; og

Er 18 % i mål i forhold til at opnå sit mål om energiintensitet per forarbejdet enhed i sin collagenvirksomhed.

Den seneste klimavidenskab fra Intergovernmental Panel on Climate Change – som FN kalder "rød alarm for menneskeheden" – viser, at det stadig er muligt at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5°C, med samfundet er faretruende nær denne grænse. Darling Ingredients har besvaret SBTi's akutte opfordring til miljøhandling blandt virksomheder ved at bekræfte, at vi bringer vores aktiviteter i tråd med 1,5°C og netto nul udledninger via kampagnen Business Ambition for 1.5°C. Deltagelse i kampagnen slår fast, at Darling Ingredients' mål om netto nul bringes i tråd SBTi's Net-Zero Standard, verdens første retningslinjer for virksomhedsmålsætning i overensstemmelse med klimavidenskaben.

"Darling Ingredients anerkender, at klimarisici er investeringsrisici. Vi har investeret en betydelig mængde tid, arbejde og ressourcer i at forbedre vores miljømæssige bæredygtighed," siger Suann Guthrie, VP for investorrelationer, bæredygtighed og kommunikation. "Men vi anerkender, at det er en rejse, og at der ligger mere arbejde og venter på os. At arbejde med SBTi vil hjælpe os med at styrke vores mål for udledningsreduktioner, mens vi fortsætter vores kritiske arbejde med at forsyne verden med bæredygtigt foder, fødevareingredienser og løsninger for færre udledninger af CO2."

Flere oplysninger om virksomhedens ESG-initiativer findes på darlingii.com/csr/esg .

