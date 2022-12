Darling Ingredients signe une lettre d'engagement à l'égard de l'initiative Science Based Targets (SBTi) et continue de faire progresser l'objectif de carboneutralité pour 2050

IRVING, Texas, 10 décembre 2022 /PRNewswire/ — Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR), leader mondial de la transformation des déchets alimentaires en produits durables et en énergies renouvelables, a signé une lettre d'engagement à l'égard de l' initiative Science Based Targets (SBTi) et la campagne « Business Ambition for 1.5°C », et a lancé le processus de mise en place d'une approche et des cibles à long terme fondées sur la science afin de réduire davantage son impact climatique, conformément aux dernières données scientifiques sur le climat.

« Notre engagement à établir des objectifs fondés sur la science est une autre étape vers l'atteinte de notre objectif de carboneutralité d'ici 2050 », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients. « Notre travail avec l'initiative SBT aidera à créer une voie claire pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pendant ce temps, Darling Ingredients maintiendra sa position de leader en offrant les deux choses dont le monde aura le plus besoin : la nourriture et l'énergie. »

Collaboration mondiale entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF) et l'un des engagements de la We Mean Business Coalition, l'initiative SBT définit et promeut les meilleures pratiques en matière d'établissement d'objectifs fondés sur la science, offre des ressources et des conseils pour réduire les obstacles à l'adoption, et évalue et approuve de façon indépendante les cibles des entreprises.

Darling Ingredients a progressé vers ses objectifs ESG à court terme. Dans son rapport sur les facteurs ESG publié en septembre 2022, l'entreprise a indiqué ce qui suit :

Formation d'un comité ESG au sein du conseil d'administration ;

Investissement de 25 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique et hydrique ;

36 % du chemin vers l'atteinte de son objectif mondial d'intensité en eau pour 2025 parcourus ; et

18 % du chemin vers l'atteinte de son objectif d'intensité énergétique par unité traitée dans son activité collagène.

Les dernières données scientifiques sur le climat du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat – qualifiées par l'ONU de « code rouge pour l'humanité » – montrent qu'il est encore possible de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C, mais la société est dangereusement proche de ce seuil. Darling Ingredients a répondu à l'appel urgent de l'initiative SBT pour des mesures de lutte contre les changements climatiques en s'engageant à s'aligner sur 1,5°C et la carboneutralité dans le cadre de la campagne « Business Ambition for 1.5°C ». La participation à la campagne établit les objectifs de carboneutralité de Darling Ingredients qui seront harmonisés avec la norme de carboneutralité de l'initiative SBT, le premier cadre mondial pour l'établissement d'objectifs de carboneutralité des entreprises, conformément à la science du climat.

« Darling Ingredients reconnaît que le risque climatique est un risque d'investissement. Nous avons investi beaucoup de temps, d'efforts et de ressources pour améliorer notre durabilité environnementale », a déclaré Suann Guthrie, vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Communications mondiales et durabilité. « Mais nous reconnaissons qu'il s'agit d'un parcours et qu'il reste du travail à faire. La collaboration avec l'initiative SBT nous aidera à renforcer nos objectifs de réduction des émissions tout en poursuivant notre travail essentiel pour fournir au monde des aliments durables, des ingrédients alimentaires et des solutions de décarbonisation ».

De plus amples renseignements sur les efforts de l'entreprise en matière d'ESG sont disponibles à l'adresse darlingii.com/csr/esg .

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de durabilité , la société exploite plus de 270 usines dans 17 pays et réutilise environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur darlingii.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

