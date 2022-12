Darling Ingredients tekent toezeggingsbrief voor het Science Based Targets-initiatief (SBTi) en blijft vooruitgang boeken op het vlak van de doelstelling voor netto nul uitstoot tegen 2050

IRVING, Texas, 10 december 2022 /PRNewswire/ -- Contactpersonen van Darling Ingredients (NYSE: DAR), 's werelds toonaangevende bedrijf dat voedselafval omzet in duurzame producten en hernieuwbare energie, heeft een toezeggingsbrief ondertekend voor het Science Based Targets-initiatief (SBTi) en de Business Ambition for 1.5°C-campagne en is het proces begonnen van het stellen van op wetenschap gebaseerde korte- en langetermijndoelen om zijn klimaatimpact verder te verminderen in overeenstemming met de nieuwste klimaatwetenschap.

"Onze toezegging aan het stellen van op wetenschap gebaseerde doelen is een nieuwe stap in de richting van het bereiken van ons doel van netto nul uitstoot tegen 2050", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients. "Ons werk met het SBTi zal een duidelijk pad helpen creëren om onze doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen te halen. Intussen zal Darling Ingredients zijn leidende positie blijven behouden wat betreft het leveren van de twee dingen waarvan de wereld meer nodig zal hebben: voedsel en energie."

Als wereldwijde samenwerking tussen CDP, het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF) en een van de toezeggingen voor de We Mean Business Coalition definieert en promoot het SBTi beste praktijken voor het stellen van op wetenschap gebaseerde doelen, biedt middelen en begeleiding om barrières voor acceptatie te verminderen en beoordeelt en keurt de doelstellingen van bedrijven onafhankelijk.

Darling Ingredients heeft vooruitgang geboekt op het gebied van zijn ESG-doelstellingen op de korte termijn. In het ESG-verslag van het bedrijf dat in september 2022 werd gepubliceerd, werd het volgende gerapporteerd:

Vormde een ESG-comité binnen de Raad van Bestuur;

Investeerde $ 25 miljoen in verbeteringen op het gebied van energie- en waterefficiëntie;

miljoen in verbeteringen op het gebied van energie- en waterefficiëntie; Zit op 36% van de weg naar het behalen van de wereldwijde waterintensiteitsdoelstelling tegen 2025; en

Zit op 18% van de weg naar het behalen van het doel van de energie-intensiteit per verwerkte eenheid in zijn collageenactiviteiten.

De nieuwste klimaatwetenschap van het Intergovernmental Panel on Climate Change – door de VN omschreven als "code rood voor de mensheid" – toont dat het nog steeds mogelijk is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C, maar de samenleving zit gevaarlijk dicht bij die drempel. Darling Ingredients heeft geantwoord op de dringende oproep van het SBTi voor klimaatactie door bedrijven door zich te binden aan 1,5°C en netto zero uitstoot via de Business Ambition for 1.5°C-campagne. Door deelname aan de campagne zullen de nettonuldoelstellingen van Darling Ingredients worden afgestemd op de Net-Zero Standard van het SBTi, 's werelds eerste raamwerk voor het stellen van nettonuldoelstellingen voor bedrijven in overeenstemming met de klimaatwetenschap.

"Darling Ingredients erkent dat klimaatrisico een investeringsrisico is. We hebben een aanzienlijke hoeveelheid tijd, moeite en middelen geïnvesteerd in het verbeteren van onze ecologische duurzaamheid", aldus Suann Guthrie, Vice President Investor Relations, Global Communications and Sustainability. "Maar we erkennen dat dit een reis is en dat er meer werk moet worden gedaan. Door te werken met het SBTi kunnen we onze doelstellingen voor de reductie van de uitstoot versterken, terwijl we ons cruciale werk voortzetten om de wereld te voorzien van duurzame voeder- en voedselingrediënten en decarbonisatieoplossingen."

Meer details over de ESG-inspanningen van het bedrijf zijn beschikbaar op darlingii.com/csr/esg .

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat van eetbare bijproducten en voedselafval duurzame producten maakt en is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Het bedrijf is erkend als een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid , exploiteert meer dan 270 fabrieken in 17 landen en hergebruikt ongeveer 15% van de afvalstromen van de vleesindustrie in de wereld in producten met toegevoegde waarde, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten, maaltijden en ingrediënten voor dierenvoeding. Ga voor meer informatie naar darlingii.com. Volg ons op LinkedIn .

Contactpersonen van Darling Ingredients

Investeerders: Suann Guthrie

VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202; [email protected]



Mediacontact: Jillian Fleming

Director, Global Communications

(972) 541-7115; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.