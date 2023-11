Darling Ingredients Inc. offentliggør regnskabsresultater for fjerde kvartal og regnskabsåret 2022

IRVING, Texas, 2. februar 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) offentliggør økonomiske resultater for fjerde kvartal og regnskabsåret 2002 på mandag, den 27. februar 2023. En pressemeddelelse vil blive offentliggjort via PR Newswire kl. 16 Central Time, og en præsentation med supplerende økonomiske data vil være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside under investors .

Randall C. Stuewe, Chairman og Chief Executive Officer, og Brad Phillips, Executive Vice President og Chief Financial Officer, vil gennemgå resultaterne i løbet af en live telefonkonference tirsdag den 28. februar 2023 kl. 8.00 Central Time.

For at deltage i opkaldet som deltager bedes man melde sig til på forhånd for at modtage en bekræftelsese-mail med telefonnummeret og en PIN-kode med direkte adgang den 28. februar, 2023.

For at deltage som tilhører bedes man melde sig til webcastet eller ringe til (844) 868-8847 (opkald fra USA) eller (412) 317-6593 (internationale opkald) og bede om opkaldet om "Darling Ingredients."

En optagelse af opkaldet vil være tilgængeligt to timer efter, at telefonmødet er afsluttet, og indtil den 7. marts 2023. For at få adgang til optagelsen bedes man ringe til 877-344-7529 (opkald fra USA), 855-669-9658 (opkald fra Canada) og 412-317-0088 (internationale opkald) og angive pinkoden 6860343.

Om Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er den største børsnoterede virksomhed, der forvandler spiselige biprodukter og madaffald til bæredygtige produkter, og en førende producent af vedvarende energi. Selskabet, der er anerkendt som førende inden for bæredygtighed driver mere end 270 fabrikker i 17 lande og omdanner ca. 15% af verdens affaldsstrømme fra kødindustrien til produkter med merværdi, såsom grøn energi, vedvarende diesel, kollagen, gødning, dyreproteiner og -mel samt ingredienser til foder til kæledyr. Besøg darlingii.com for at lære mere. Følg os på LinkedIn .

Darling Ingredients kontaktpersoner

Investorer: Suann Guthrie

Senior VP, investorrelationer, bæredygtighed og kommunikation

(469) 214-8202; [email protected]



Medier: Jillian Fleming

Direktør, global kommunikation

(972) 541-7115; [email protected]