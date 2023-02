Darling Ingredients Inc. s'apprête à publier les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022

IRVING, Texas, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 le lundi 27 février 2023. Un communiqué de presse sera diffusé par PR Newswire à 16 h 00 (HC) et une présentation accompagnée de données financières supplémentaires sera également disponible dans la section des investisseurs du site Web de la société.

Randall C. Stuewe, PDG, et Brad Phillips, vice-président exécutif et directeur financier, passeront les résultats en revue lors d'une conférence téléphonique à 8 h 00, heure locale, le mardi 28 février 2023.

Pour participer à l'appel en tant que participant, veuillez vous inscrire à l'avance pour recevoir un e-mail de confirmation avec le numéro à composer et le code PIN pour un accès immédiat le 28 février 2023.

Pour accéder à l'appel en tant qu'auditeur, veuillez vous inscrire à la conférence Web audio uniquement ou appeler le (844) 868-8847 (États-Unis) ou le (412) 317-6593 (International) et demander l'appel Darling Ingredients.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible à compter de deux heures après la fin de la conférence jusqu'au 7 mars 2023. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez composer le (877) 344-7529 (États-Unis), le (855) 669-9658 (Canada) ou le (412) 317-0088 (appels internationaux), et utiliser le code 6860343.

À propos de Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de développement durable , la société exploite plus de 270 usines dans 17 pays et transforme environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines et farines animales, et les ingrédients pour les aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur darlingii.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

