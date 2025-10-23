DCAI udvider AI-infrastrukturtilbuddet med WEKA's integrerede lagringstjenester

DCAI leverer hyperskaleret ydeevne på tværs af lagring og beregning og supplerer Danmarks Gefion-supercomputer med WEKA's NeuralMesh-teknologi

KØBENHAVN, Danmark og CAMPBELL, Californien, 23. oktober 2025 /PRNewswire/ -- The Danish Center for AI Innovation (DCAI), som opererer af Gefion, en af Europas mest kraftfulde AI-supercomputere, og WEKA, AI-lagringsselskabet, annoncerede i dag lanceringen af en af Europas første fuldt suveræne, end-to-end krypterede AI-infrastrukturer, der forener højtydende beregning og lagring på en enkelt platform. Implementeringen markerer et skelsættende øjeblik for europæisk AI-innovation, der leverer funktioner til hyperskalering med garanteret datasuverænitet.

DCAI Expands AI Infrastructure Offering with WEKA’s Integrated Storage Services

Med disse yderligere 140 petabyte (PB) brugbar lagringskapacitet, herunder 80 PB ydeevneoptimerede NVMe-SSD'er, der kører på WEKA's NeuralMeshTM-lagringssoftware, stiller Gefion nu en komplet AI-fabrik til rådighed, hvor europæiske organisationer kan træne modeller, administrere data og implementere intelligente systemer uden at gå på kompromis med suverænitet, sikkerhed eller ydeevne.

Forening af beregning og lagring

Indtil nu var kunderne primært afhængige af DCAI for at få adgang til avanceret computerkraft til at træne og implementere deres AI-modeller i stor skala. Med indførelsen af denne lagringstjeneste kan de nu administrere hele deres AI-workflow - fra dataindtagelse til modelimplementering - inden for en enkelt betroet infrastruktur.

"Vores mission er at give innovatører den infrastruktur, de har brug for til at opbygge fremtiden", sagde Nadia Carlsten, administrerende direktør hos DCAI. "Ved at tilføje lagring til vores platform gør vi det nemmere for kunderne at køre end-to-end AI-arbejdsbelastninger på ét sted med det samme niveau af ydeevne, suverænitet og sikkerhed, som de har fået tillid til fra vores beregningstjenester".

WEKA's NeuralMesh-arkitektur leverer hidtil usete præstationsmålinger for AI-infrastruktur, der leverer ventetid på under et millisekund til AI-træning og inferensarbejdsbelastninger, samtidig med at den eliminerer traditionelle datainput/-output (IO) flaskehalse, der påvirker GPU-udnyttelse og ydeevne.

Omdefinering af AI-infrastrukturens økonomi og effektivitet

Ved at kombinere WEKA's NeuralMesh-software med Gefion's NVIDIA GPU-cluster, har DCAI skabt en nul-kopi datavej med høj gennemstrømning, der kontinuerligt tilfører GPU'er data. Denne arkitektoniske tilgang omdanner effektiv GPU-udnyttelse ved at muliggøre sand suveræn multi-tenant-orkestrering, hvilket sikrer, at beregningskapaciteten løbende udnyttes på tværs af forsknings-, virksomheds- og regeringsarbejdsbelastninger uden at gå på kompromis med sikkerhed eller dataisolation.

Integrationen giver også betydelige omkostnings- og bæredygtighedsfordele. DCAI's single-tier, software-definerede arkitektur reducerer infrastrukturens fodaftryk, energiforbrug og operationel kompleksitet i forhold til traditionelle multi-tiered systemer. Ved at eliminere behovet for data-replikation eller ekstern cloud-udgang kan kunderne betydeligt reducere deres samlede ejeromkostninger og samtidig fremme deres grønne AI-mål.

Accelerer skalerbar AI-innovation

Platformen planlægger også at udnytte WEKA's Augmented Memory GridTM-teknologi i fremtiden for at levere enestående time-to-first-token-performance for store sprogmodeller og inferensarbejdsbelastninger, så kunderne kan:

Streamlining af end-to-end AI-arbejdsstrømme fra dataindtagelse til modelimplementering inden for en enkelt betroet infrastruktur.

fra dataindtagelse til modelimplementering inden for en enkelt betroet infrastruktur. Dynamisk skift mellem beregnings- og lagringsressourcer , der starter højtydende træningsjob eller slutpunkter for inferens med det samme.

, der starter højtydende træningsjob eller slutpunkter for inferens med det samme. Opretholde konsekvent ydeevne under multi-tenant-betingelser med ventetid under et millisekund.

under multi-tenant-betingelser med ventetid under et millisekund. Skalere fra petabytes til exabytes uden arkitektoniske begrænsninger eller ydelsesforringelse.

Specielt konstrueret til regulerede industrier

DCAI's arkitektur adresserer de kritiske suverænitetskrav, der har forhindret mange europæiske organisationer i fuldt ud at omfavne AI-innovation. Platformen indeholder:

End-to-end kryptering med nul operatøradgang til kundedata.

med nul operatøradgang til kundedata. Fuldstændig overholdelse af EU's mandat vedrørende datasikkerhed og uafhængige privatlivsrevisioner .

. End-to-end datasuverænitet

"AI-industrien skifter fra petascale til exascale med en uforståelig hastighed. Europas AI-innovatører har brug for infrastruktur, der kan tilpasses og skaleres problemfrit for at understøtte denne accelererede datavækst og kravene til computerintensive arbejdsbyrder, "sagde Liran Zvibel, administrerende direktør og medstifter af WEKA. "DCAI og WEKA giver danske og europæiske organisationer et grundlag for at bygge AI-fabrikker og implementere intelligente systemer, der kan vokse fra petabytes til exabytes og levere ydeevne i verdensklasse med den datasuverænitet og sikkerhed, som de europæiske regler kræver".

"Indtil nu har europæiske organisationer stået over for et umuligt valg: at acceptere ydeevnen og omfanget af hyperskaleret AI-infrastruktur, og overgive datasuveræniteten, eller at opretholde datakontrol, og nøjes med fragmenterede, underpræsterende systemer", tilføjede Carlsten. "Ved at integrere WEKA's teknologi med vores NVIDIA-supercomputer har vi skabt en AI-platform, der helt eliminerer dette kompromis".

Tilgængelighed

DCAIs nye lagringsplatform er nu tilgængelig for udvalgte virksomheder, forskning og kunder i den offentlige sektor, med en bredere onboarding planlagt i hele første kvartal 2026.

Om DCAI

Danish Centre for AI Innovation (DCAI) er en leverandør af AI-infrastruktur og -tjenester, der ejer og driver Gefion, Danmarks førende AI-supercomputer. DCAI's mission er at sænke barrieren for adgang til de mest avancerede computerfunktioner med garanteret datasuverænitet, så europæiske organisationer kan innovere med tillid. DCAI-kunder omfatter akademiske forskere, startups, offentlige institutioner og virksomhedskunder, der udnytter kraften i suveræn AI til at fremskynde forskning og innovation.

Om WEKA

WEKA transformerer, hvordan organisationer bygger, kører og skalerer AI-arbejdsstrømme med NeuralMesh TM af WEKA®, dets intelligente, adaptive mesh-lagringssystem. I modsætning til traditionel datainfrastruktur, der bliver langsommere og mere skrøbelig, når arbejdsbyrden udvides, bliver NeuralMesh hurtigere, stærkere og mere effektiv ved skalerer og vokser dynamisk med AI-miljøer for at give et fleksibelt fundament for enterprise AI og agentic AI-innovation. 30 % af Fortune 50-virksomheder stoler på NeuralMesh, som hjælper førende virksomheder, AI cloud-udbydere og AI-udviklere med at optimere deres GPU'er, skalere AI hurtigere og sænke deres innovationsomkostninger. Læs mere på www.weka.io eller kontakt os på LinkedIn og X.

WEKA og WEKA-logoet er registrerede varemærker tilhørende WekaIO, Inc. Andre handelsnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802887/WEKA_DCAI_Expands_AI_Infrastructure.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_v1_Logo_new.jpg