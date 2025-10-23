Le DCAI élargit son offre d'infrastructure d'IA avec les services de stockage intégré de WEKA

Le DCAI fournit des performances de stockage et de calcul à très grande échelle en associant le supercalculateur danois Gefion à la technologie NeuralMesh de WEKA

COPENHAGUE, Danemark, et CAMPBELL, Californie, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le Centre danois d'innovation en IA ( DCAI ), opérateur de Gefion, l'un des supercalculateurs d'IA les plus puissants d'Europe, et la société de stockage IA WEKA ont annoncé aujourd'hui le lancement de l'une des premières infrastructures d'IA entièrement souveraines et chiffrées de bout en bout en Europe, qui unifie le calcul et le stockage à haute performance sur une même plateforme. Ce déploiement marque un tournant pour l'innovation européenne en matière d'IA, en offrant des capacités à très grande échelle qui garantissent la souveraineté des données.

DCAI Expands AI Infrastructure Offering with WEKA’s Integrated Storage Services

Riche de 140 pétaoctets (Po) supplémentaires de capacité de stockage utilisable, dont 80 Po de disques SSD NVMe optimisés pour les performances et fonctionnant sur le logiciel de stockage NeuralMesh™ de WEKA, Gefion propose désormais une usine d'IA complète dans laquelle les entreprises et organisations européennes peuvent entraîner des modèles, gérer des données et déployer des systèmes intelligents, sans compromis sur la souveraineté, la sécurité ou les performances.

L'unification du calcul et du stockage

Jusqu'à présent, les clients s'appuyaient sur le DCAI principalement pour accéder à une puissance de calcul de pointe afin d'entraîner et de déployer leurs modèles d'IA à grande échelle. Avec l'introduction de ce service de stockage, ils peuvent désormais gérer l'ensemble de leur flux de travail d'IA, de l'ingestion de données au déploiement de modèles, au sein d'une infrastructure unique et fiable.

« Notre mission consiste à fournir aux innovateurs l'infrastructure dont ils ont besoin pour construire l'avenir », a déclaré Nadia Carlsten, directrice générale du DCAI. « En ajoutant le stockage à notre plateforme, nous permettons aux clients d'exécuter plus facilement des charges de travail d'IA de bout en bout en un seul endroit, avec le même niveau de performance, de souveraineté et de sécurité qui fonde leur confiance dans nos services de calcul. »

L'architecture NeuralMesh de WEKA atteint des niveaux de performance sans précédent pour l'infrastructure d'IA, en combinant latence inférieure à la milliseconde pour les charges de travail d'entraînement et d'inférence de l'IA et élimination des goulets d'étranglement traditionnels au niveau de l'entrée/sortie (E/S) de données, qui ont un impact sur l'utilisation et la performance des processeurs graphiques.

Une redéfinition de l'économie et de l'efficacité des infrastructures d'IA

En associant le logiciel NeuralMesh de WEKA à la grappe de processeurs graphiques NVIDIA de Gefion, le DCAI a créé un chemin de données à haut rendement zéro copie qui alimente continuellement les processeurs graphiques en données. Cette approche architecturale transforme l'utilisation efficace des processeurs graphiques en permettant une véritable organisation souveraine multilocataire pour garantir que la capacité de calcul est constamment exploitée dans les charges de travail de recherche, des entreprises et du gouvernement sans compromettre la sécurité ou l'isolation des données.

L'intégration présente également des avantages substantiels en matière de coûts et de durabilité. L'architecture logicielle à un seul niveau du DCAI réduit l'empreinte de l'infrastructure, la consommation d'énergie et la complexité opérationnelle par rapport aux systèmes conventionnels à plusieurs niveaux. En éliminant le besoin de réplication des données ou de sortie du nuage externe, les clients peuvent faire baisser de manière significative leur coût total de possession tout en progressant vers leurs objectifs d'IA verte.

Une accélération de l'innovation dans l'IA à grande échelle

La plateforme prévoit aussi d'exploiter à l'avenir la technologie Augmented Memory Grid™ de WEKA afin d'offrir des performances exceptionnelles en matière de délai d'obtention du premier jeton pour les grands modèles de langage et les charges de travail d'inférence, ce qui aidera les clients à :

Rationaliser les flux de travail d'IA de bout en bout , de l'ingestion des données au déploiement des modèles, au sein d'une infrastructure unique et fiable.

, de l'ingestion des données au déploiement des modèles, au sein d'une infrastructure unique et fiable. Répartir dynamiquement les ressources de calcul et de stockage afin de lancer instantanément des tâches d'entraînement ou des points de terminaison d'inférence très performants.

afin de lancer instantanément des tâches d'entraînement ou des points de terminaison d'inférence très performants. Maintenir des performances constantes dans des conditions multilocataires, avec une latence inférieure à la milliseconde.

dans des conditions multilocataires, avec une latence inférieure à la milliseconde. Passer des pétaoctets aux exaoctets sans limites architecturales ni dégradation des performances.

Une conception spécialement adaptée aux secteurs réglementés

L'architecture du DCAI répond aux exigences critiques de souveraineté qui ont empêché de nombreuses organisations et entreprises européennes d'adopter pleinement les innovations de l'IA. La plateforme assure :

Un chiffrement de bout en bout , avec un accès nul des opérateurs aux données des clients.

, avec un accès nul des opérateurs aux données des clients. Une conformité totale avec les obligations en vigueur dans l'UE en matière de souveraineté des données et des audits indépendants sur la protection de la vie privée.

et des audits indépendants sur la protection de la vie privée. Une souveraineté des données de bout en bout.

« Le secteur de l'IA passe de l'échelle des pétaoctets à l'échelle des exaoctets à un rythme inimaginable. Les innovateurs européens dans le domaine de l'IA ont besoin d'une infrastructure capable de s'adapter et d'évoluer en toute fluidité afin de prendre en charge l'accélération de la croissance des données et les exigences des charges de travail à forte intensité de calcul », a déclaré Liran Zvibel, directeur général et cofondateur de WEKA. « Le DCAI et WEKA fournissent aux entreprises et organisations danoises et européennes les bases pour construire des usines d'IA et déployer des systèmes intelligents qui peuvent passer des pétaoctets aux exaoctets, en proposant une performance de classe mondiale conforme aux dispositions de la réglementation européenne relative à la souveraineté et à la sécurité des données. »

« Jusqu'à présent, les organisations européennes étaient confrontées à un choix impossible : accepter les performances et l'ampleur de l'infrastructure d'IA à très grande échelle en abandonnant la souveraineté des données, ou maintenir le contrôle des données en se contentant de systèmes fragmentés et peu performants », a ajouté Mme Carlsten. « En intégrant la technologie de WEKA à notre supercalculateur NVIDIA, nous avons créé une plateforme d'IA qui résout totalement ce dilemme. »

Disponibilité

La nouvelle plateforme de stockage du DCAI est disponible dès maintenant pour certaines entreprises clientes et autres clients gouvernementaux et du secteur de la recherche, avec une intégration plus large prévue au cours du premier trimestre de 2026.

À propos du DCAI

Le Centre danois d'innovation en IA (DCAI) est un fournisseur d'infrastructure et de services d'IA qui possède et exploite Gefion, le supercalculateur d'IA phare du Danemark. La mission du DCAI est de supprimer les obstacles entravant l'accès aux capacités de calcul les plus avancées tout en garantissant la souveraineté des données, afin de permettre aux organisations européennes d'innover en toute confiance. Parmi les clients du DCAI se trouvent des chercheurs universitaires, des jeunes pousses, des institutions du secteur public et des entreprises qui exploitent la puissance de l'IA souveraine pour accélérer la recherche et l'innovation.

À propos de WEKA

WEKA transforme la façon dont les organisations et les entreprises conçoivent, exécutent et développent les flux de travail d'IA avec NeuralMesh™ by WEKA®, son système de stockage maillé intelligent et adaptatif. Contrairement aux infrastructures de données classiques, qui deviennent plus lentes et plus fragiles à mesure que les charges de travail augmentent, l'infrastructure NeuralMesh devient plus rapide, plus solide et plus efficace à mesure qu'elle évolue en se développant dynamiquement avec les environnements d'IA afin de fournir une base souple pour l'IA d'entreprise et l'IA agentique innovante. Plébiscitée par 30 % des entreprises du classement Fortune 50, l'infrastructure NeuralMesh aide les grandes entreprises, les fournisseurs de nuage d'IA et les concepteurs d'IA à optimiser leurs processeurs graphiques, à accélérer l'expansion de l'IA et à réduire leurs coûts d'innovation. Pour en savoir plus, consultez le site www.weka.io ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn ou sur X .

WEKA et le logo W sont des marques déposées de WekaIO, Inc. Les autres noms commerciaux mentionnés dans le présent document sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2802887/WEKA_DCAI_Expands_AI_Infrastructure.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_v1_Logo_new.jpg