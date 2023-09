Den ideelle løsning til alle nærsynede børn

For sunde øjne hos nærsynede børn

MÜNCHEN, 19. juni 2023 /PRNewswire/ -- Tablets, computere eller lektier – i dag fokuserer børn hovedsageligt på det, der er lige foran dem, og de tilbringer ofte mindre tid udenfor. Konsekvensen af denne adfærd er, at flere børn udvikler nærsynethed, også kaldet myopi. Det betød, at over en tredjedel af verdens befolkning i 2020 var nærsynet - en markant stigning på kun to årtier. Men hvad mange forældre ikke ved: Nærsynethed blandt børn kan forårsage alvorlige øjensygdomme i voksenalderen. Derfor er det vigtigt at kontrollere udviklingen af nærsynethed så tidligt som muligt. Rodenstock har udviklet en løsning til dette formål: De nye Rodenstock MyCon-brilleglas er designet til at korrigere nærsynethed, garantere skarpt syn og modvirke udviklingen af myopi hos alle nærsynede børn.

Nogle børn er mere disponeret for nærsynethed end andre. Hvis en af forældrene er nærsynet, er barnets risiko for at udvikle nærsynethed øget. Hvis begge forældre er nærsynede, stiger sandsynligheden endda til 35-60 %. Myopi i barndommen øger også risikoen for øjensygdomme i voksenalderen, uanset sværhedsgraden. At kontrollere nærsynethed i barndommen er med til at sikre sundere øjne i det lange løb, da risikoen for at udvikle øjensygdomme i voksenalderen reduceres betydeligt. Som synseksperter stræber vi hos Rodenstock altid efter at skabe det skarpest mulige syn - også for børn. Derfor har virksomheden med de nye MyCon-brilleglas (navnet kommer af Myopia Control) udviklet en løsning, der hjælper med at kontrollere udviklingen af nærsynethed hos børn.

Nærsynethed skyldes, at øjet er lidt for langt. Almindelige enkeltstyrkebriller er ikke designet til at bremse udviklingen af nærsynethed. De kan korrigere synsfejlene og dermed forbedre synet, men den forlængelse af øjet, som er årsagen til nærsynethed, stoppes ikke.

Især for børn er det tynde og lette glasdesign af MyCon-brilleglassene en afgørende fordel. Brilleglassene er tynde, lette og af høj æstetisk kvalitet, så børnene kan føle sig godt tilpas og glade for at bære dem. Den innovative X-tra Clean-finish som øverste lag på brilleglassets for- og bagside giver en ekstremt glat overflade, der gør brillerne ekstra lette at holde rene.

Klinisk undersøgelse med dokumenterede resultater

En uafhængig, ekstern klinisk langtidsundersøgelse*, der har undersøgt udviklingen af nærsynethed hos kaukasiske børn i alderen 7 til 14 år over en periode på 5 år, har vist at myopikontrol-brilleglas baseret på Rodenstock MyCon-principperne er effektive til at reducere udviklingen af nærsynethed med op til 40 %.

I modsætning til specielle kontaktlinser og øjendråber er MyCon-brilleglas den enkleste og mindst invasive form for behandling og modvirker udviklingen af nærsynethed.

Om Rodenstock:

Rodenstock Group er en verdensledende producent af brilleglas af høj kvalitet. Med filosofien "B.I.G. VISION® FOR ALL" repræsenterer glasproducenten et paradigmeskift inden for individuelle progressive brilleglas. Virksomheden blev grundlagt i 1877 og har hovedkontor i München, Tyskland. Den beskæftiger ca. 5.100 medarbejdere på verdensplan og er repræsenteret i mere end 85 lande. Rodenstock opererer med 6 centrale produktionsanlæg for at sikre den globale forsyning.

